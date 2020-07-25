Japonya'daki ABD askerlerinden yeni Covid-19 tedbiri - Son Dakika

Japonya'daki ABD askeri kuvvetleri, ülkeye yeni gelen personele uygulanan 14 günlük tedbir karantinasından çıkabilmek için Covid-19 testinden negatif sonuç verme şartının getirildiğini açıkladı.

Askeri personelle ilişkili Covid-19 vakalarında artış görülmesiyle eleştirilerin hedefi olan Japonya'daki ABD kuvvetleri yeni bir korona virüs tedbirini hayata geçirdi. Ülkede konuşlu ABD kuvvetlerinden dün yapılan açıklamada, Japonya'ya gelen tüm askeri personel ve ailelerinin an itibariyle uygulanan 14 günlük tedbir karantinasından çıkmadan önce Covid-19 testine tabi tutulacağı bildirildi. Yeni prosedür kapsamında karantina sürecini tamamlayan ve hiçbir belirti göstermeyen kişilerin dahi günlük yaşamlarına devam edebilmeleri için "negatif test sonucu" şartının aranacağı belirtilirken, karantina sürecinin 10 ila 14. günleri arasında uygulanacak testte negatif sonuç verenlerin dahi 14 günlük gözetim sürecini tamamlamasının zorunlu olacağı vurgulandı.

Yeni vakalar

ABD kuvvetlerinin uygulama kararı aldığı yeni Covid-19 prosedürü, Cuma günü askeri üslerle ilintili 41 korona virüs enfeksiyonunun daha bildirilmesinin ardından geldi. Son gelişmelerle birlikte, Japonya'daki ABD üslerindeki vaka sayısının 196'ya yükseldiği açıklandı.

Tepki çekmişti

Japonya'daki ABD üslerinde kayda geçen vakalar yerel halkın ve yetkililerin tepkisini çekmiş, Japonya Savunma Bakanı Taro Kono geçtiğimiz hafta yaptığı açıklamada ülkede konuşlu ABD askerlerinin Covid-19 salgını karşısında aldığı önleyici tedbirler konusunda bazı sorunlar saptadıklarını söylemişti. Japonya'daki ABD üslerinin çoğunluğuna ev sahipliği yapan Okinawa Adası'nın valisi Denny Tamaki de bölge halkının enfeksiyonların yayılmasını önlemeye yönelik yoğun çabaları karşısında ABD ordusu ile bağlantılı birçok vakanın kısa sürede görülmesinin hayal kırıklığı oluşturduğunu belirtmişti. - TOKYO