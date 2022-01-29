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Japonya'daki ABD üssü hükümetle halkı karşı karşıya getirdi - Son Dakika

Japonya'daki ABD üssü hükümetle halkı karşı karşıya getirdi

29.01.2022 09:24
Japonya'daki ABD üssü hükümetle halkı karşı karşıya getirdi

Japonya'nın Okinawa adasındaki ABD hava üssünün aşırı gürültüye neden olduğundan şikayetçi olan yaklaşık 35 bin bölge sakini, Japonya hükümetine tazminat davası açtı.

Japonya'nın Okinawa adasındaki ABD hava üssünün aşırı gürültüye neden olduğundan şikayetçi olan yaklaşık 35 bin bölge sakini, Japonya hükümetine tazminat davası açtı.

Japonya'nın Okinawa adasında bulunan ABD askeri üssü, bölge sakinleriyle hükümeti karşı karşıya getirdi. Kadena Hava Üssü çevresinde yaşayan yaklaşık 35 bin kişi, uçakların aşırı gürültüye neden olduğu gerekçesiyle üssü ABD'ye sağlayan Japonya hükümetine karşı tazminat davası açtı. Naha Bölge Mahkemesine verilen dava dilekçesinde gece geç ve sabah erken saatlerdeki uçuşların durdurulması talep edildi. Gürültünün hayat kalitelerini olumsuz etkilediğini dile getiren davacılar, her bir sakin için aylık yaklaşık 475 dolar tazminat talep etti.

İlk değil, ancak en kapsamlı dava

Japonya'nın Okinawa adasında bulunan Kadena Hava Üssü 1982'den bu yana 3 kez bölge sakinleri tarafından benzer gerekçelerle yargıya taşınmıştı. Mahkeme tüm davalarda hükümetin davacılara tazminat ödemesine hükmederken, uçuş yasağı talepleri ise reddedilmişti. Son davanın, davacı sayısı nedeniyle şimdiye kadar benzer şikayetlerle açılan davalar arasında en kapsamlısı olduğu belirtiliyor.

Okinawa'da ABD'ye ait 32 üs bulunuyor

Japonya hükümeti ile Okinawa sakinlerini sık sık karşı karşıya getiren adadaki ABD üslerinin varlığı, gürültü, uçak kazaları ve güvenlik kaygısı gibi sorunlardan şikayet eden Okinawa halkı tarafından zaman zaman protestolara neden oluyor. Bazı bölge sakinleri adanın tamamen üslerden arındırılmasını isterken, bir kısım Okinawalı ise üslerin şehir merkezlerine uzak bölgelere taşınmasını talep ediyor. Okinawa'da ABD'ye ait 32 üs bulunuyor. - TOKYO

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Tam Gemi Şok Denemeleri, Hava Üssü, Japonya, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Japonya'daki ABD üssü hükümetle halkı karşı karşıya getirdi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Japonya'daki ABD üssü hükümetle halkı karşı karşıya getirdi - Son Dakika
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