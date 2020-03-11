Japonya'daki basketbol maçları koronavirüs nedeniyle seyircisiz oynanacak - Son Dakika
Son Dakika Spor Japonya'daki basketbol maçları koronavirüs nedeniyle seyircisiz oynanacak - Son Dakika Spor

Japonya'daki basketbol maçları koronavirüs nedeniyle seyircisiz oynanacak

6 saat önce

Japonya 1. ve 2. basketbol liglerinde 14 Mart-1 Nisan tarihlerinde oynanacak karşılaşmalara, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle seyirci alınmayacak.

Japonya'daki basketbol maçları koronavirüs nedeniyle seyircisiz oynanacak, System.String[]

Japonya 1. ve 2. basketbol liglerinde 14 Mart- 1 Nisan tarihlerinde oynanacak karşılaşmalara, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle seyirci alınmayacak.

Artan sağlık endişeleri yüzünden 26 Şubat-11 Mart tarihlerindeki 99 maçı erteleyen Japonya Profesyonel Basketbol Ligleri (BLG) yönetimi, salgının büyümemesi için yeni tedbirler aldı.

BLG'den yapılan açıklamada, 14 Mart-1 Nisan tarihlerinde oynanacak 1. ve 2. liglerdeki 131 karşılaşmaya seyirci alınmayacağı belirtildi.

3. lig müsabakaları da 12 Mayıs'a kadar ertelenmişti.

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Haber Yayın Tarihi: 11.03.2020 02:08 Kaynak: AA
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