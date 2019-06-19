Son Dakika Haberleri: Japonya'daki depremde 26 kişi yaralandı
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Japonya'daki depremde 26 kişi yaralandı

1 saat önce

Japonya'da 6,8 büyüklüğündeki depremde 26 kişinin yaralandığı belirtildi.

Japonya'daki depremde 26 kişi yaralandı, System.String[]
Japonya'da 6,8 büyüklüğündeki depremde 26 kişinin yaralandığı belirtildi. Japonya'nın kuzeydoğusunda dün akşam saat 22.22'de 6.8 büyüklüğünde meydana gelen depremin ardından 26 kişinin yaralandığı açıklandı. Yaralıların Niigata, Yamagata, Ishikawa ve Miyagi şehirlerinde olduğu aktarılırken küçük çaplı hasarların da oluştuğu belirtildi. Japonya Meteoroloji Ajansı, depremin ardından 10 santimetrelik küçük dalgalar oluştuğunu da aktardı. Yetkililer, yeniden büyük bir depremin meydana gelebileceğini belirtirken bölgede oluşabilecek toprak kaymalarına karşı vatandaşları uyardı. Dün hızlı trenlerin durdurulduğu, elektrik kesintilerinin yaşandığı Japonya'da bu sabah normal hayata dönüldüğü kaydedildi. Japonya Başbakanı Şinzo Abe, vatandaşları güçlü artçı sarsıntılara karşı uyardı
(İHA)
Haber Yayın Tarihi : 19.06.2019 10:10 Kaynak: İHA
Japonya, Güncel
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