Japonya'daki depremde 26 kişi yaralandı
1 saat önce
Japonya'nın kuzeydoğusunda dün meydana gelen 6,7 büyüklüğündeki depremde en az 26 kişinin yaralandığı bildirildi.
Japonya
Haber Yayın Tarihi : 19.06.2019 01:28
'nın kuzeydoğusunda dün meydana gelen 6,7 büyüklüğündeki depremde en az 26 kişinin yaralandığı bildirildi.
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