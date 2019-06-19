Son Dakika Haberleri: Japonya'daki depremde 26 kişi yaralandı
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Japonya'daki depremde 26 kişi yaralandı

1 saat önce

Japonya'nın kuzeydoğusunda dün meydana gelen 6,7 büyüklüğündeki depremde en az 26 kişinin yaralandığı bildirildi.

Japonya'daki depremde 26 kişi yaralandı, System.String[]
Japonya'nın kuzeydoğusunda dün meydana gelen 6,7 büyüklüğündeki depremde en az 26 kişinin yaralandığı bildirildi.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 19.06.2019 01:28 
Japonya, Ekonomi
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