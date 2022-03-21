Japonya'daki depremde raydan çıkan trenin sökülmesi iki hafta sürecek - Son Dakika

Japonya'da 7,4 büyüklüğünde depremde raydan çıkan yüksek hızlı trenin sökülmesinin iki hafta süreceği bildirildi.
East Japan Railway firması, geçen haftaki depremde raydan ayrılan 17 vagonlu yüksek hızlı trenin sökülmesinin iki hafta süreceğini açıkladı.
Yerinden oynatılması için kullanılan krikoların yetersiz geldiğini kaydeden firma, vagonların kaldırılması için vinç kullanılacağını aktardı.
Tren 7,4 büyüklüğündeki depremde Miyagi eyaletindeki bir viyadükte raydan çıkmış, içindeki 78 yolcudan yaralanan olmamıştı.
Ülkenin kuzeydoğusunda 16 Mart gecesi meydana gelen depremde şimdiye kadar 3 kişi hayatını kaybetti, 200'den fazla kişi yaralandı.
Kaynak: AA
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