Japonya'daki hastaneden 6 bin cerrahi maske çalındı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Japonya'daki hastaneden 6 bin cerrahi maske çalındı - Son Dakika

Japonya'daki hastaneden 6 bin cerrahi maske çalındı

12 dakika önce

Korona virüsü endişesi nedeniyle maskelerin kara borsaya düştüğü Japonya'da bir hastaneden 6 bin cerrahi maske çalındı.

Japonya'daki hastaneden 6 bin cerrahi maske çalındı, System.String[]

Korona virüsü endişesi nedeniyle maskelerin kara borsaya düştüğü Japonya'da bir hastaneden 6 bin cerrahi maske çalındı.


Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve Japonya'da hızla yayılmaya devam eden korona virüsü nedeniyle talep patlaması yaşanan cerrahi maskeler Japonya'da bir hırsızlık olayıyla gündeme geldi. Kobe'deki bir hastaneden 6 bin cerrahi maske çalındığı ortaya çıktı. 40 bin yen (yaklaşık 2 bin 200 TL) değerindeki maskelerin hastanedeki bir odada tutulduğu öğrenilirken, olay ise bir hastane çalışanının bazı kutuların odada olmadığını fark etmesiyle anlaşıldı. Olayın polise bildirilmesinin ardından konuyla ilgili hırsızlık soruşturması başlatıldığı ifade edildi.


Talep patlaması yaşanmıştı


Korona virüsünün ülkede yayılmaya başlamasının ardından talep patlaması yaşanan cerrahi maskeler çoğu market ve internet alışveriş platformunda tükenmiş, maske bulabilen tüketiciler ise normalden yüksek fiyatlarla karşılaşmıştı. Bu gelişme üzerine harekete geçen Japonya hükümeti, üretimi arttırmak adına maske tedarikçilerine destek sağlanacağını açıklamıştı. - TOKYO

Çin Halk Cumhuriyeti, Japonya, Wuhan, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.02.2020 09:18 Kaynak: İHA
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