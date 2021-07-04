Japonya'daki heyelan ve taşkında 2 kişi öldü, 20 kişi kayboldu - Son Dakika

Japonya'nın Atami şehrinde şiddetli yağmur sonrasında meydana gelen heyelan ve taşkında 2 kişi hayatını kaybetti.

Başkent Tokyo'nun güneybatısındaki Şizuoka eyaletine bağlı Atami'de şiddetli yağmur, dün yerel saatle 10.00 sularında heyelan ve taşkına neden oldu.

Kyodo ajansının arama kurtarma yetkililerine dayandırdığı bilgilere göre, taşkında 2 kadın hayatını kaybetti, 20 kişi kayboldu.

Yaşanan afette 10'dan fazla ev yıkıldı, 130'dan fazla hane hasar gördü. Kentte yaklaşık 20 binden fazla hane için tahliye emri verildi.

Bu arada, arama kurtarma faaliyetlerine polis ve Öz Savunma Kuvvetleri (SDF) personeli yaklaşık 700 kişi katılıyor.

Afet görev gücü kuruldu

Heyelan ve taşkın sonrasında Başbakanlıkta afet görev gücü kuruldu, Başbakan Suga Yoşihide, afetle ilgili bakanlık ve kuruluşlardan bilgi aldı.

Meteoroloji Ajansı da halkı, toprak kayması, sel ve nehir taşkınlarına yönelik maksimum önlem almaya çağırdı.

Her yıl haziran ve temmuz aylarına denk gelen mevsimsel yaz yağmurlarının hafta sonu ülkenin batısındaki Japon Denizi'ne doğru yönelmesi bekleniyor.