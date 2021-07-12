Japonya'daki heyelanın 10'uncu gününde kurtarma çalışmaları sürüyor - Son Dakika

Japonya'da 10 kişinin ölümüne sebep olan sel ve heyelanın 10'uncu gününde arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Başkent Tokyo'nun güneybatısındaki Şizuoka eyaletine bağlı Atami'de, 3 Temmuz'da yaşanan afet nedeniyle en az 130 ev yıkıldı.

Kent yetkilileri, arama kurtarma çalışmalarında bir kişinin daha cesedine ulaşıldığını, ölü sayısının 10'a çıktığını açıkladı.

Kentte kayıp sayısının 18 olduğu tahmin ediliyor.

Atami'de heyelanın yaşandığı bölgede itfaiye, polis ve askeri birliklerden oluşan yaklaşık 1700 kişilik kurtarma personeli, toprak altında kalanları aramayı sürdürüyor.

Kyodo'nun haberine göre Şizuoka Valisi Kawakatsu Heita, kayıpların bulunması ve tahliye edilenlerin normal hayata dönmeleri için var güçleriyle çabaladıklarını açıkladı.