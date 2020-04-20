Japonya'daki kanser hastanesinde korona virüsü paniği - Son Dakika

Japonya'daki kanser hastanesinde görevli hemşireye korona virüsü bulaşmasıyla 110 hastane personeli tedbir amaçlı karantinaya alındı. Personel yetersizliği nedeniyle ameliyatların ertelendiği öğrenildi.



Dünya genelinde etkisini artıran öldürücü korona virüsü salgını Japonya'da bu kez kanser hastalarının tedavi edildiği bir hastaneyi vurdu. Başkent Tokyo'daki Kanser Enstitüsü Hastanesinde görevli bir hemşirenin geçen salı ateş belirtisi göstermesi üzerine korona virüsü taşıdığı anlaşıldı. Çarşamba günü itibariyle işe gitmeyi bıraktığı öğrenilen çalışanın, virüsü hastane dışında kaptığına inanıldığı belirtildi.



Ameliyat yapılamıyor



Hastaneden yapılan açıklamada hemşirenin enfekte olmasının ardından hiçbir hasta ya da personelin semptom göstermediği belirtilirken, buna rağmen söz konusu personel ile ortak çalışma alanlarını paylaşan 110 sağlık çalışanının tedbir amacıyla evlerinde karantina altına alındığı bildirildi. Normal şartlarda günde 40 dolayında cerrahi operasyon gerçekleştiren hastane, personel yetersizliği nedeniyle ameliyat sayısını yüzde 80 oranında azaltmaya karar verdi. Ayakta ve yataklı tedaviye devam edeceği öğrenilen hastanenin, personele virüs bulaşmadığından emin olduktan sonra ertelenen ameliyatlara da yeniden başlayacağı ifade edildi. - TOKYO