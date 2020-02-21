Japonya'daki karantina altındaki gemiden tahliyeler sürüyor - Son Dakika
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Japonya'daki karantina altındaki gemiden tahliyeler sürüyor

7 saat önce

Japonya'da karantina sürecinin Çarşamba günü sona erdiği yolcu gemisinden bugün de yaklaşık 450 yolcunun tahliye edilmesi bekleniyor.

Japonya'daki karantina altındaki gemiden tahliyeler sürüyor, System.String[]

Japonya'da karantina sürecinin Çarşamba günü sona erdiği yolcu gemisinden bugün de yaklaşık 450 yolcunun tahliye edilmesi bekleniyor.


Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan korona virüsü nedeniyle 2 hafta boyunca karantina altında kalan Japonya'daki Diamond Princess gemisinde Çarşamba günü itibarıyla başlayan tahliye süreci bugün de devam ediyor. Şimdiye dek 634 yolcu ve mürettebatında virüse rastlanan gemiyi gün boyu yaklaşık 450 kişinin terk etmesi bekleniyor. Tahliye edilen yolcuların 2 hafta süresince mecbur kalmadıkça evlerini terk etmemelerinin istendiği öğrenilirken, tahliye edildikten sonra öksürük ya da ateş gibi semptomlar gösterenlerden de işe ya da okula gitmekten kaçınmaları isteniyor. Daha önce virüsten enfekte olduğu belirlenen yolcularla aynı odayı paylaşan kişiler ise gemide kalmaya devam edecek.


Japonya Sağlık Bakanlığından daha önce yapılan açıklamada, 14 günlük karantina süresinin Çarşamba günü sona ereceği belirtilmiş, bu doğrultuda son testlerde negatif sonuç veren 443 kişilik ilk grup gemiden ayrılmıştı. Dün 274 yolcunun terk ettiği gemiden bugün ise yaklaşık 450 kişinin tahliye edilmesi bekleniyor. Gemi mürettebatının tahliyesi için de çalışmalar sürüyor. - TOKYO

Çin Halk Cumhuriyeti, Çarşamba, Japonya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.02.2020 09:25 Kaynak: İHA
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