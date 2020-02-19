Japonya'daki karantina gemisinde 79 yeni vaka - Son Dakika

Japonya'da karantina süreci bugün itibariyle sona eren gemideki 79 kişide daha korona virüsüne rastlandığı açıklandı.

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan korona virüsü nedeniyle Japonya'da karantina altına alınan gemideki karantinanın bugün itibariyle sona ereceğinin açıklanmasının ardından, gemiden kötü haber geldi. Yolcuların gemiyi terk edebilmesi için şart koşulan son testlerde 79 kişinin daha enfekte olduğunun anlaşıldığı açıklandı. Son gelişmeler gemide şimdiye dek tespit edilmiş vaka sayısını 621'e çıkarırken, Japonya genelinde bildirilen vaka sayısı da en az 694'e yükseldi.

TAHLİYE SÜRECİ BAŞLAMIŞTI

2 haftalık karantina süresinin resmi olarak sona erdiği bugün, son testlerde negatif çıktığı belirlenen yaklaşık 500 kişilik grubun gemiden tahliyesine başlanmıştı. Tahliye sürecinin kademeli olarak cuma gününe dek sürmesi bekleniyor.

(Burak Ersoy/İHA)