Japonya'daki karantina gemisinde 79 yeni vaka - Son Dakika
Son Dakika Güncel Japonya'daki karantina gemisinde 79 yeni vaka - Son Dakika

Japonya'daki karantina gemisinde 79 yeni vaka

7 saat önce

Japonya'da karantina süreci bugün itibariyle sona eren gemideki 79 kişide daha korona virüsüne rastlandığı açıklandı.

Japonya'daki karantina gemisinde 79 yeni vaka, System.String[]

Japonya'da karantina süreci bugün itibariyle sona eren gemideki 79 kişide daha korona virüsüne rastlandığı açıklandı.

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan korona virüsü nedeniyle Japonya'da karantina altına alınan gemideki karantinanın bugün itibariyle sona ereceğinin açıklanmasının ardından, gemiden kötü haber geldi. Yolcuların gemiyi terk edebilmesi için şart koşulan son testlerde 79 kişinin daha enfekte olduğunun anlaşıldığı açıklandı. Son gelişmeler gemide şimdiye dek tespit edilmiş vaka sayısını 621'e çıkarırken, Japonya genelinde bildirilen vaka sayısı da en az 694'e yükseldi.

TAHLİYE SÜRECİ BAŞLAMIŞTI

2 haftalık karantina süresinin resmi olarak sona erdiği bugün, son testlerde negatif çıktığı belirlenen yaklaşık 500 kişilik grubun gemiden tahliyesine başlanmıştı. Tahliye sürecinin kademeli olarak cuma gününe dek sürmesi bekleniyor.

(Burak Ersoy/İHA)

Çin Halk Cumhuriyeti, Japonya, Wuhan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.02.2020 02:21 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Erdoğan gazetecilerin darbe sorusuna sert çıktı: Böyle bir şeye siz inanıyor musunuz?
İran'da 2 kişide koronavirüs tespit edildi Son Dakika: İran'da koronavirüs tespit edilen 2 kişi hayatını kaybetti Son dakika: Yeniden gözaltına alınan Osman Kavala tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi

Son Dakika Haberleri
22:02 Mahkeme, ünlü oyuncu Berk Oktay'ın boşandığı eşi Merve Şarapçıoğlu'nun tazminat ve nafaka talebini reddetti
21:13 Oğulcan Engin ve ünlü oyuncu Ezgi Eyüboğlu'nun aşkı film galasında belgelendi
20:46 Ünlü şarkıcı Hadise, sosyal medyadaki paylaşımıyla Kim Kardashian'a benzetildi
18:17 Aleyna Tilki ve Aynur Aydın arasındaki polemiğe genç popçunun babası da dahil oldu
17:41 Genç şarkıcı, ahlaksız teklifi ifşa etti!

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.02.2020 22:12:41. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Japonya'daki karantina gemisinde 79 yeni vaka - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]