Japonya'daki karantina gemisinde 99 yeni vaka - Son Dakika
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Japonya'daki karantina gemisinde 99 yeni vaka

6 saat önce

Japonya'da karantina altına alınan gemideki 99 yolcuda daha korona virüsüne rastlandığı açıklandı.

Japonya'daki karantina gemisinde 99 yeni vaka, System.String[]

Japonya'da karantina altına alınan gemideki 99 yolcuda daha korona virüsüne rastlandığı açıklandı.


Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan öldürücü korona virüsü Japonya'da yayılmaya devam ediyor. Japonya Sağlık Bakanlığından bugün yapılan açıklamada, karantinaya alınan yolcu gemisindeki 99 kişinin daha korona virüsü taşıdığının tespit edildiği belirtildi. Yeni vakaların 85'ini yolcuların, 14'ünü ise mürettebattın oluşturduğu açıklanırken, enfekte kişilerin 19'unun durumunun ciddi olduğu ve bazılarının yoğun bakım ünitelerinde tedavi edildiği kaydedildi. Son gelişmeler, karantina gemisindeki vaka sayısını 454'e çıkarırken, Japonya genelinde şimdiye dek tespit edilmiş vaka sayısı da 513'e ulaştı.


Çarşamba sona erecek


Hong Konglu bir kişinin gemiyi terk etmesinin ardından Korona Virüsü taşıdığının tespit edilmesiyle Japonya'da karantina alınan gemide ilk etapta 3 bin 700 kişinin bulunduğu açıklanmıştı. Virüs taşıdığı tespit edilen hastalar gemiden sağlık kurumlarına sevk edilirken, gemideki ABD vatandaşları da bu sabah Japonya'dan ayrılan uçakla tahliye edilmişti. Önümüzdeki günlerde Kanada, İtalya ve Hong Kong'un da vatandaşlarını tahliye etmesi beklenirken, karantinanın ise çarşamba son bulacağı belirtiliyor. - TOKYO

Çin Halk Cumhuriyeti, Japonya, Wuhan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.02.2020 02:36 Kaynak: İHA
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