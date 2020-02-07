Japonya'daki karantina gemisinde salgın önlenemiyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Japonya'daki karantina gemisinde salgın önlenemiyor - Son Dakika

Japonya'daki karantina gemisinde salgın önlenemiyor

6 saat önce

Japonya'da korona virüsü riski nedeniyle karantina altına alınan gemideki 41 yolcuda daha virüs tespit edildiği açıklandı.

Japonya'daki karantina gemisinde salgın önlenemiyor, System.String[]

Japonya'da korona virüsü riski nedeniyle karantina altına alınan gemideki 41 yolcuda daha virüs tespit edildiği açıklandı. Gemideki hasta sayısı 61'e yükseldi.


Gemiyi terk ettikten sonra enfekte olduğu anlaşılan bir Hong Konglu yolcu nedeniyle pazartesi Japonya'da karantinaya alınan gemiden kötü haberler gelmeye devam ediyor. Japonya Sağlık Bakanlığı bugün yaptığı açıklamada, daha önce 20 kişinin korona virüsünden enfekte olduğu açıklanan gemideki 41 yolcuda daha virüs tespit edildiğini duyurdu.


41 hastadan 21'inin Japon vatandaşı olduğu belirtilirken, diğer hasta yolcuların ise uyruğu açıklanmadı. Böylece gemideki hasta sayısı 61'e yükselirken, Japonya'daki toplam vaka sayısı da 86 oldu.


Salgın durdurulamıyor


Hong Kong'da gemiden inen bir yolcunun korona virüsü taşıdığının anlaşılması üzerine Tokyo yakınındaki Yokohama Limanı'nda karantina altına alınan gemideki ilk taramada 10, daha sonraki testlerde ise 10 kişide daha Korona Virüsü'ne rastlanmıştı. Bunun üzerine karantinanın virüsün kuluçka süresi göz önüne alınarak en az 14 gün süreyle uygulanmaya devam edeceği açıklanmıştı. Gemideki vaka sayısının 61'e çıkmasının ardından sürenin uzatılıp uzatılmayacağı ise belirsizliğini koruyor. - TOKYO

Sağlık Bakanlığı, Japonya, Tokyo, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.02.2020 09:04 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Habertürk çalışanlarının zam kararına tepkisi canlı yayından duyuldu
Teslim olan PKK'lı genç kız, evlat nöbeti tutan ailelere dağda yaşadıklarını anlattı Son dakika: Türkiye'den Esed rejimine çok sert uyarı: Her türlü saldırıya karşılık verilir Türkiye'de Çinli'ye benzetilen çekik gözdü adam, Tayvanlı olduğunu ilginç bir yöntemle açıkladı

Son Dakika Haberleri
15:07 Kerimcan Durmaz ve İrem Derici sokak ortasında kalça dansı yaptı
13:41 Müge Boz'un eşi Caner Erdeniz'e 'cinsel saldırı' suçundan 2 yıl hapis cezası
13:41 Sinan Akçıl ve Burcu Kıratlı aşk tazeledi!
11:54 Sunucu Seda Akgül, kavgalı olduğu Hakan Ural için Cumhurbaşkanına seslendi
11:41 Serkay Tütüncü sevgilisiyle ilk kez görüntülendi

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.02.2020 15:11:34. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Japonya'daki karantina gemisinde salgın önlenemiyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]