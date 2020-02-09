Japonya'daki karantina gemisinde vaka sayısı 70'e yükseldi - Son Dakika
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Japonya'daki karantina gemisinde vaka sayısı 70'e yükseldi

7 saat önce

Japonya'da karantina altına alınan gemideki 6 kişinin daha korona virüsü taşıdığının tespit edilmesiyle gemideki vaka sayısı 70'e yükseldi.

Japonya'daki karantina gemisinde vaka sayısı 70'e yükseldi, System.String[]

Japonya'da karantina altına alınan gemideki 6 kişinin daha korona virüsü taşıdığının tespit edilmesiyle gemideki vaka sayısı 70'e yükseldi.


Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve dünyayı alarma geçiren korona virüsü nedeniyle Japonya'da karantina altına alınan gemiden kötü haberler gelmeye devam ediyor. Japonya Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, gemideki 6 kişinin daha korona virüsü taşıdığının tespit edildiği belirtildi. Daha önce yapılan tetkiklerde 64 kişinin enfekte olduğu anlaşılan gemide, son yapılan tahlillerde 6 kişinin daha enfekte olduğunun tespit edilmesi ile gemideki vaka sayısı 70'e yükseldi. Japonya'daki toplam vaka sayısı ise 95 oldu.


Gemideki salgın durdurulamıyor


Hong Konglu bir kişinin gemiyi terk etmesinin ardından korona virüsü taşıdığının tespit edilmesi nedeniyle tedbir amaçlı karantinaya alınan gemide ilk etapta 20 kişide, daha sonra da 41 kişide virüs saptandığı açıklanmıştı. Resmi açıklamaya göre 19 Şubat'a dek sürmesi beklenen karantinanın süresinin uzatılabileceği ifade ediliyor. - TOKYO

Çin Halk Cumhuriyeti, Japonya, Wuhan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.02.2020 04:00 Kaynak: İHA
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