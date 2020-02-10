Japonya'daki karantina gemisinde virüs hızla yayılıyor - Son Dakika
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Japonya'daki karantina gemisinde virüs hızla yayılıyor

6 saat önce

Japonya'da korona virüsü riski nedeniyle karantina altında tutulan gemideki vaka sayısının 136'ya yükseldiği açıklandı.

Japonya'daki karantina gemisinde virüs hızla yayılıyor, System.String[]

Japonya'da korona virüsü riski nedeniyle karantina altında tutulan gemideki vaka sayısının 136'ya yükseldiği açıklandı.


Japonya'da korona virüsü riski nedeniyle karantina altında tutulan gemide bugün en az 60 yeni vaka daha tespit edildiğinin açıklanmasından kısa bir süre sonra, gemiden kötü bir haber daha geldi. Yapılan testlerde bugün tespit edilen vaka sayısının 66'ya çıktığı açıklandı. Böylece gemideki toplam vaka sayısı 136'ya yükselirken, ülke genelinde şu ana kadar tespit edilmiş vaka sayısı da 161 oldu.


Herkese test yapmak zor


Konuyla ilgili açıklama yapan Japonya Baş Kabine Sekreteri Yoshihide Suga, gemideki herkese virüs testi uygulamanın zor olduğunu belirterek, "Yüksek ateş gibi belirtileri olan kişilere ve yaşlılara öncelik verilecek" açıklamasında bulundu.


Yayılmaya devam ediyor


Hong Konglu bir kişinin gemiyi terk etmesinin ardından korona virüsü taşıdığının tespit edilmesi nedeniyle tedbir amaçlı karantinaya alınan gemide bugün itibariyle 130 vaka belirlendiği açıklanmıştı. Yapılan resmi açıklamada 19 Şubat'a kadar sürmesi beklenen karantinanın uzatılabileceği belirtilirken, vaka sayısının artmasından endişe ediliyor. - TOKYO

Japonya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.02.2020 02:17 Kaynak: İHA
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