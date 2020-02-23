Japonya'daki karantina gemisinden 57 yeni vaka - Son Dakika
Son Dakika Güncel Japonya'daki karantina gemisinden 57 yeni vaka - Son Dakika

Japonya'daki karantina gemisinden 57 yeni vaka

6 saat önce

Japonya'da korona virüsü nedeniyle karantina altına alınan gemiden 57 kişinin daha virüs tespit edilmesiyle, ülkedeki toplam vaka sayısı 837'ye yükseldi.

Japonya'daki karantina gemisinden 57 yeni vaka, System.String[]

Japonya'da korona virüsü nedeniyle karantina altına alınan gemiden 57 kişinin daha virüs tespit edilmesiyle, ülkedeki toplam vaka sayısı 837'ye yükseldi.

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve dünyayı alarma geçiren korona virüsü, Japonya'da da yayılmaya devam ediyor. Bugün, daha önce karantina süreci sona eren Diamond Princess adlı gemideki 57 yolcuda daha virüs tespit edildiğinin açıklanmasıyla, ülkedeki toplam vaka sayısı 837'ye yükseldi.

Daha önce 634 yolcunun korona virüsü taşıdığı tespit edilen gemide, karantina sürecinin çarşamba günü itibariyle sona erdiği açıklanmış, cuma itibariyle gemide sadece mürettebat ve daha önce virüse yakalanan kişilerle aynı odayı paylaşan yolcuların kaldığı ifade edilmişti. Son tespit edilen vakalar, gemide şimdiye dek tespit edilmiş vaka sayısını 691'e, ülkede şimdiye dek belirlenen toplam vaka sayısını ise 837'ye yükseltti.

(Burak Ersoy/İHA)

Çin Halk Cumhuriyeti, Japonya, Wuhan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.02.2020 06:10 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Fenerbahçeli taraftarlar, Ersun Yanal'ı istifaya davet etti!
İletişim Başkanlığı'ndan koronavirüs açıklaması: Türkiye'de herhangi bir vaka görülmemiştir Çin Devlet Başkanı'ndan korkutan koronavirüs sözleri: Hala acımasız ve karmaşık Emrah'ın oğlu Tayfun zorlu geçen çocukluğunu anlattı: Herkes okuldayken ben DNA testi oluyordum

Son Dakika Haberleri
00:20 Emrah'ın oğlu Tayfun zorlu geçen çocukluğunu anlattı: Herkes okuldayken ben DNA testi oluyordum
21:58 Demet Akalın, kendisine "teyze" diyen Aleyna Tilki'nin annesine yanıt verdi
20:03 Tuba Ünsal, iç çamaşırsız pozlarıyla sosyal medyayı salladı
18:25 Chloe hakkında çıkan aşk iddialarına yaptığı paylaşımla yanıt verdi
13:41 Sanat camiasındaki entrikalardan yoruldum

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.02.2020 01:01:25. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Japonya'daki karantina gemisinden 57 yeni vaka - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]