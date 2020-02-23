Japonya'daki karantina gemisinden bir yolcu daha hayatını kaybetti - Son Dakika
Son Dakika Güncel Japonya'daki karantina gemisinden bir yolcu daha hayatını kaybetti - Son Dakika

Japonya'daki karantina gemisinden bir yolcu daha hayatını kaybetti

7 saat önce

Japonya Sağlık Bakanlığı, korona virüsü nedeniyle 2 hafta karantina altında tutulan gemiden bir yolcunun daha hayatını kaybettiğini açıkladı.

Japonya'daki karantina gemisinden bir yolcu daha hayatını kaybetti, System.String[]

Japonya Sağlık Bakanlığı, korona virüsü nedeniyle 2 hafta karantina altında tutulan gemiden bir yolcunun daha hayatını kaybettiğini açıkladı.

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan korona virüsü nedeniyle şimdiye dek 3 ölüm vakasının meydana geldiği Japonya'dan kötü haber geldi.

Japonya Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, daha önce karantina altındaki gemiden tahliye edilerek hastanede tedavi altına alınan 80'li yaşlarda bir erkek hastanın hayatını kaybettiği belirtildi. Kronik hastalığı bulunduğu öğrenilen yolcunun ölüm nedeninin zatürre olduğu kaydedilirken, korona virüsünden enfekte olup olmadığına dair bilgi paylaşılmadı.

3 KİŞİ ÖLMÜŞTÜ

Japonya'da şu ana kadar 2'si karantina altına alınan Diamond Princess gemisinden olmak üzere toplam 3 kişi korona virüsü nedeniyle hayatını kaybetmişti. Son vakanın kaynağının korona virüsü olduğunun netleşmesi halinde, virüs kaynaklı ölümler 4'e çıkacak.

Çin Halk Cumhuriyeti, Sağlık Bakanlığı, Japonya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.02.2020 03:25 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

İsrail askerleri, öldürdükleri filistinliyi buldozerle sürükledi
Son dakika: İran'da yayılan koronavirüs nedeniyle sınır kapıları kapatıldı, ulaşım tek taraflı durduruldu İtalya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 3'e yükseldi İletişim Başkanlığı'ndan koronavirüs açıklaması: Türkiye'de herhangi bir vaka görülmemiştir

Son Dakika Haberleri
21:58 Demet Akalın, kendisine "teyze" diyen Aleyna Tilki'nin annesine yanıt verdi
20:03 Tuba Ünsal, iç çamaşırsız pozlarıyla sosyal medyayı salladı
18:25 Chloe hakkında çıkan aşk iddialarına yaptığı paylaşımla yanıt verdi
13:41 Sanat camiasındaki entrikalardan yoruldum
13:41 Ailece alışverişe çıktılar

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.02.2020 22:26:28. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Japonya'daki karantina gemisinden bir yolcu daha hayatını kaybetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]