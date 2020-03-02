Japonya'daki karantina gemisinden son kalanlar da tahliye edildi - Son Dakika
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Japonya'daki karantina gemisinden son kalanlar da tahliye edildi

6 saat önce

Japonya'da korona virüsü riski nedeniyle daha önce karantina altında tutulan gemide son kalan personel de tahliye edildi.

Japonya'daki karantina gemisinden son kalanlar da tahliye edildi, System.String[]

Japonya'da korona virüsü riski nedeniyle daha önce karantina altında tutulan gemide son kalan personel de tahliye edildi. Dezenfekte edileceği açıklanan gemi, tersanede bakıma alınacak.


Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan korona virüsü nedeniyle 5 Şubat'ta Japonya'da karantina altına alınan ve 2 hafta süreyle karantina altında tutulan gemiyle ilgili yeni bir gelişme yaşandı. 19 Şubat itibariyle kademeli olarak sona eren karantinanın ardından gemide kalan personelin geçtiğimiz perşembe başlayan tahliyesi de dün sona erdi. Yaklaşık 130 kişilik mürettebatın, Saitama eyaletinde bir hastanede 2 hafta süreyle gözetim altında tutulacağı açıklandı. 2 haftalık sürecin sonunda yapılacak testte negatif sonuç verenler ise evlerine dönebilecek.


Geminin akıbeti belli oldu


Japonya Sağlık Bakanı Katsunobu Kato, geminin dezenfekte edileceğini ve tersanede bakıma alınacağını açıkladı. Kato, gemide görev yapan sağlık personeli, tahliye edilen hastaları kabul eden yerel hükümetler ve mürettebata teşekkür etti.


Yalnızca mürettebat kalmıştı


İlk olarak 3 bin 700 yolcu ve mürettebatı ile Japonya'da karantinaya alınan Diamond Princess adlı gemideki karantina süreci 19 Şubat itibariyle sona ermiş, son testlerde negatif sonuç veren yaklaşık 970 yolcunun 3 gün süren tahliye operasyonu ile gemiyi terk etmesine izin verilmişti. Mürettebatın tahliyesine de geçen perşembe günü başlanmıştı. Şimdiye dek 705 yolcu ve mürettebatının virüsten enfekte olduğu anlaşılan gemiden toplam 7 kişi hayatını kaybetmişti. - TOKYO

Çin Halk Cumhuriyeti, Japonya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.03.2020 10:08 Kaynak: İHA
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