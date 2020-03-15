Japonya'daki karantina gemisinin yolcusundan kötü haber - Son Dakika

Japonya'da daha önce karantina altına alınan gemide korona virüsüne yakalanan bir yolcunun iyileştikten sonra yeniden pozitif sonuç verdiği açıklandı.



Dünya Sağlık Örgütü (WHO) tarafından pandemi (küresel salgın) ilan edilen korona virüsü salgınıyla ilgili Japonya'dan kötü haber geldi. Mie eyaleti yerel hükümetinden yapılan açıklamada, daha önce 2 hafta süreyle karantina altında tutulan Diamond Princess adlı yolcu gemisinde virüse yakalanan bir yolcunun, iyileştikten sonra yeniden pozitif sonuç verdiği duyuruldu. 70'li yaşlardaki Mie eyaleti sakininin, ilk olarak 14 Şubat'ta yolcusu olduğu Diamond Princess adlı karantina gemisinde yapılan testte pozitif sonuç verdiği, ardından hastaneye kaldırıldığı belirtildi. Hastanede iyileşen ve tekrar test uygulanan hastanın negatif sonuç vermesi üzerine 2 Mart'ta taburcu edildiği, toplu taşıma aracıyla evine döndüğü ifade edildi.



Yeniden belirti gösterdi



Son olarak geçtiğimiz Perşembe günü 39 derece ateş ve halsizlik şikayeti gösteren hastanın Cuma günü hastaneye müracaat ettiği ve yapılan testlerin ardından Cumartesi günü tekrar korona virüsü teşhisi konulduğu açıklandı.



İrtibat kurduğu kişiler araştırılıyor



2 Mart'ta taburcu edildikten sonra günlük hayatına devam eden şahsın bu süre zarfında temas kurduğu kişileri belirlemeye çalışan yerel hükümet yetkilileri, şahısla irtibatı tespit edilen herkese tedbir amaçlı sağlık kontrolü uygulayacak. - TOKYO