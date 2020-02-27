Japonya'daki korona salgınında ölü sayısı 8'e yükseldi - Son Dakika
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Japonya'daki korona salgınında ölü sayısı 8'e yükseldi

6 saat önce

Japonya'da korona virüsü teşhisi konulan bir kişinin daha hayatını kaybetmesiyle, ülkedeki virüs kaynaklı ölümlerin sayısı 8'e yükseldi.

Japonya'daki korona salgınında ölü sayısı 8'e yükseldi, System.String[]

Japonya'da korona virüsü teşhisi konulan bir kişinin daha hayatını kaybetmesiyle, ülkedeki virüs kaynaklı ölümlerin sayısı 8'e yükseldi.


Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan korona virüsünün hızla yayılmaya devam ettiği Japonya'da ölüm vakalarına yenileri eklenmeye devam ediyor. Bugün Hokkaido yerel hükümetinden yapılan açıklamada, 22 Şubat'ta korona virüsü teşhisi konulan bir erkeğin tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybettiği açıklandı.


Bilanço ağırlaşıyor


Son ölüm haberi ile ülkede karantina gemisindeki vakaların dışında yaşanan can kayıplarının sayısını 4'e çıkarırken, ülke genelindeki toplam ölüm vakaları 8'e ulaştı. Daha önce Diamond Princess adlı geminin virüse yakalanan yolcularından 4'ü hayatını kaybetmişti. - TOKYO

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.02.2020 12:28 Kaynak: İHA
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