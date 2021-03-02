Japonya'daki orman yangını kontrol altına alındı - Son Dakika

Japonya'da 21 Şubat'ta başlayan orman yangınının tamamen kontrol altına alındığı bildirildi.

Japonya'nın Tochigi eyaletinde bulunan ormanlık alanda 21 Şubat'ta çıkan yangının dün akşam saatleri itibariyle tamamen kontrol altına alındığı açıklandı. 9 gün süren ve kuru hava nedeniyle söndürülemeyen yangının 106 hektarlık alanı kül ettiği ifade edilirken, alevlerin tamamen kontrol altına alınmasıyla 305 haneye yönelik tahliye uyarılarının da iptal edildiği bildirildi. Yangının yerleşim bölgelerine ulaşma riski nedeniyle evlerinden tahliye edilen bölge sakinlerinin ise ikametgahlarına geri döndüğü açıklandı.

Öte yandan, bölgede oluşan yoğun duman nedeniyle bir kısmı trafiğe kapatılan otoyol da trafik akışının normale döndüğü duyuruldu. Ashikaga Belediye Başkanı Satoshi Izumi yaptığı açıklamada, "İnsanlara veya evlere zarar gelmediğini görmek beni rahatlattı" ifadelerini kullandı. Bölgede keşif ve soğutma çalışmaları bugün de devam edecek.

Japonya'da Tokyo'nun kuzeyindeki Tochigi eyaletinde bulunan ormanlık alan 21 Şubat'ta alevlere teslim olmuş, yangının aynı gün bölgede yürüyüş yapan bir kişinin ihbarı üzerine fark edildiği açıklanmıştı. Aşırı kuru hava nedeniyle yağmur beklenmemesi söndürme çalışmalarını güçleştirirken, yangının kesin nedeninin tespit edilemediği belirtilmişti. - TOKYO