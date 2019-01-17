Son Dakika Haberleri: Japonya'daki Reklam Gelirleri Google'ın Başını Fena Yaktı

Japonya'daki Reklam Gelirleri Google'ın Başını Fena Yaktı

49 dakika önce

Japonya'daki Reklam Gelirleri Google'ın Başını Fena Yaktı!

Japonya'daki Reklam Gelirleri Google'ın Başını Fena Yaktı, System.String[]
Japonya'daki Reklam Gelirleri Google'ın Başını Fena Yaktı!


Google, vergi oranlarının daha düşük olduğu Singapur Google üzerinden Japonya'daki reklam gelirlerini kayıt altına aldığı tespit edilince Google'a ceza kesildi. Japonya'daki Reklam Gelirleri Google'ın Başını Fena Yaktı.

Nikkei Asian Review haberine göre Google Japonya'nın gelirleri denetlenirken; şirketin reklam gelirlerini, vergilendirmenin daha düşük olduğu Singapur'da kayıt altına aldığı belirlendi. Bu nedenle Google'a, Japonya'daki 32 milyon dolarlık reklam gelirlerini vergilendirmemesi sebebiyle 9.2 milyon dolarlık bir ceza kesildi.

Google'ın Japonya'daki reklam faaliyetlerini Singapur için destek operasyonu olarak göstermesi ve Japon reklam verenlerin Google Singapur ofisine ödeme yapmaları sebebiyle cezalandırılırken, şirketten konu ile ilgili bir açıklama yapılmadı. Google verilen cezayı kabul ettikten sonra, 2016 yılı sonu finansal raporlarını revize etti.

Benzer Şekilde Türkiye'de de Rekabet Kurulundan Google'a Soruşturma Açıldı

Google'a Türkiye'de de geçen hafta Rekabet Kurulu'nca soruşturma açılmıştı. Rekabet Kurulu'nun 7 Ocak'ta duyurduğu karara göre Google Reklamcılık ve Pazarlama Ltd. Şti, Google International LLC, Google LLC ve Google Ireland Limited ve Alphabet Inc. hakkında soruşturma açılmasına karar verilmişti.

Bu kapsamda Google'ın kelime tabanlı reklam platformu Adwords ile Türkiye'de rekabet kurallarını ihlal edip, etmediği inceleniyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.01.2019 03:25 Kaynak: Teknotalk.com

Türkiye, Singapur, Japonya, Google, Teknoloji
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