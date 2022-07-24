Sakurajima Yanardağı'nın bulunduğu yarımada eskiden Kagoşima Körfezi içinde ayrı bir adayken, 1914'te yaşanan büyük yanardağ patlamasının ardından lavların doğudaki kıyı hattını doldurmasıyla Osumi Yarımadası ile birleşmişti. Patlama, Japonya tarihindeki en büyük yanardağ patlaması olarak kayıtlara geçmişti.

Patlama nedeniyle ölü ya da yaralı bilgisi paylaşılmazken, çevre sakinlerine daha güvenli yerlere tahliye olmaları çağrısı yapıldı.

Kaynak: AA

Yanardağ, Japonya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Japonya'daki Sakurajima Yanardağı'nda patlama oldu - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.