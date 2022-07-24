Japonya'daki Sakurajima Yanardağı'nda patlama oldu - Son Dakika
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Japonya'daki Sakurajima Yanardağı'nda patlama oldu

24.07.2022 17:50
Japonya'daki Sakurajima Yanardağı'nda patlama oldu

Japonya'nın güneyindeki Kagoşima Körfezi'nde bir yarımada üzerinde yer alan aktif Sakurajima Yanardağı'nda patlama meydana geldi.

Japonya'nın güneyindeki Kagoşima Körfezi'nde bir yarımada üzerinde yer alan aktif Sakurajima Yanardağı'nda patlama meydana geldi.

Patlama sonrası Sakurajima Yanardağı'nın çevresi kül ve duman bulutları ile kaplanırken, fırlayan kaya parçaları 2,5 kilometre yüksekliğe ulaştı.

Yetkililer, volkan kayalarının ve lavların 2 ila 3 kilometre çapındaki çevreye yayılabileceği uyarısında bulundu.

Bölgede alarm seviyesi en yüksek seviye olan 5'e çıkarıldı.

Patlama nedeniyle ölü ya da yaralı bilgisi paylaşılmazken, çevre sakinlerine daha güvenli yerlere tahliye olmaları çağrısı yapıldı.

Sakurajima Yanardağı'nın bulunduğu yarımada eskiden Kagoşima Körfezi içinde ayrı bir adayken, 1914'te yaşanan büyük yanardağ patlamasının ardından lavların doğudaki kıyı hattını doldurmasıyla Osumi Yarımadası ile birleşmişti. Patlama, Japonya tarihindeki en büyük yanardağ patlaması olarak kayıtlara geçmişti.

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Kaynak: AA

Yanardağ, Japonya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Japonya'daki Sakurajima Yanardağı'nda patlama oldu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Japonya'daki Sakurajima Yanardağı'nda patlama oldu - Son Dakika
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