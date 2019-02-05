Japonya'daki Sapporo Kar Festivali'nden Muhteşem Görüntüler
27 dakika önce
Japonya'nın kuzeyindeki Sapporo kentinde 70. Kar Festivali düzenleniyor.
Japonya
'nın kuzeyindeki Sapporo kentinde 70. Kar
Festivali düzenleniyor. 31 Ocak'ta ziyaretçilere kapılarını açan festivalde, 11 Şubat'a kadar 200'den fazla heykel yer alıyor.
Son Dakika
» Dünya
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 05.02.2019 01:37
Çok Nadir Rastlanan Kar Ruloları İngiltere'de Görüntülendi
Uludağ'da Otelde Büyük Panik! Çok Sayıda Kişi Çatıdan Düşen Karın Altında Kaldı
Sokak Köpekleri, Talihsiz Kadını Parçalayarak Öldürdü
Karısı İçin Sipariş Ettiği Bikini Kargosundan 120 Bin Liralık Külçe Altın Çıktı