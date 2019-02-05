Son Dakika Haberleri: Japonya'daki Sapporo Kar Festivali'nden Muhteşem Görüntüler

Japonya'daki Sapporo Kar Festivali'nden Muhteşem Görüntüler

27 dakika önce

Japonya'nın kuzeyindeki Sapporo kentinde 70. Kar Festivali düzenleniyor.

">
Japonya'nın kuzeyindeki Sapporo kentinde 70. Kar Festivali düzenleniyor. 31 Ocak'ta ziyaretçilere kapılarını açan festivalde, 11 Şubat'a kadar 200'den fazla heykel yer alıyor.
Kaynak: Euronews.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.02.2019 01:37 

Kar, Japonya, Dünya
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Çok Nadir Rastlanan Kar Ruloları İngiltere'de Görüntülendi Uludağ'da Otelde Büyük Panik! Çok Sayıda Kişi Çatıdan Düşen Karın Altında Kaldı

Sokak Köpekleri, Talihsiz Kadını Parçalayarak Öldürdü Karısı İçin Sipariş Ettiği Bikini Kargosundan 120 Bin Liralık Külçe Altın Çıktı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.2.2019 02:04:46. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Japonya'daki Sapporo Kar Festivali'nden Muhteşem Görüntüler
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]