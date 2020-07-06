- Japonya'daki sel faciasında ölü sayısı 44'e yükseldi - Son Dakika

- Japonya'daki sel faciasında ölü sayısı 44'e yükseldi

- Japonya'daki sel faciasında ölü sayısı 44'e yükseldi Japonya'nın güney batısında etki gösteren şiddetli yağışın neden olduğu sel felaketinde ölü sayısı 44'e yükseldi.

- Japonya'daki sel faciasında ölü sayısı 44'e yükseldi

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TOKYO - Japonya'nın güney batısında etki gösteren şiddetli yağışın neden olduğu sel felaketinde ölü sayısı 44'e yükseldi. Kayıp 10 kişiyi arama çalışmaları sürüyor.

Cumartesi günü Japonya'nın güney batısındaki Kumamoto ve Kagoshima eyaletlerinde görülen şiddetli yağışın neden olduğu sel ve toprak kaymalarının ardından bölgede arama kurtarma çalışmaları sürerken, facianın bilançosu ağırlamaya devam ediyor. Bugün farklı eyaletlerden bölgeye destek için gönderilen arama kurtarma ekiplerinin de katılımıyla yağmur altında süren çalışmalarda yeni cansız bedenlere ulaşıldığı açıklandı. Cumartesi günü Kuma köyünde sular altında kalan bir yaşlı bakımevinden kurtarılan ve bitkisel hayatta oldukları açıklanan 14 felaketzedenin de hayatını kaybettiği doğrulandı. Yapılan son açıklamalarla birlikte ülkedeki sel felaketinde ölenlerin sayısı 44'e yükseldi. Kayıp 10 kişiyi arama çalışmalarının ise sürdüğü kaydedildi.

Yeni acil durum uyarısı

Japonya Meteoroloji Ajansı ise ülkenin güney batısındaki Kyushu bölgesinde bulunan Fukuoka, Saga ve Nagasaki eyaletlerinin bazı bölümleri için bu akşam acil durum uyarısı yayınladı. Sel baskınları ve toprak kaymaları meydana gelebileceği konusunda uyaran yetkililer, bölge halkını güncel tahliye uyarılarını takip etmeye çağırdı.

Japonya, Dünya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.07.2020 15:51 Kaynak: İHA

Son Dakika Dünya - Japonya'daki sel faciasında ölü sayısı 44'e yükseldi - Son Dakika Dünya
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