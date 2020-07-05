Japonya'daki sel felaketinde 16 kişi hayatını kaybetti, 13 kişi kayıp - Son Dakika

Japonya'daki sel felaketinde 16 kişi hayatını kaybetti, 13 kişi kayıp

Japonya'da şiddetli yağışın neden olduğu sel felaketinde en az 16 kişi hayatını kaybetti.

Japonya'da şiddetli yağışın neden olduğu sel felaketinde en az 16 kişi hayatını kaybetti. Kayıp 13 kişiyi arama çalışmaları sürerken, ölü sayısının artmasından endişe ediliyor.

Erdoğan canlı yayında Bakan Dönmez'e çıkıştı: Müsaade edin de konuşmamı yapayım
Malatya'da bir kayısının üzerinde Arapça "Allah" yazısı
ABD'de "Black Panther" isimli grup silahlanıp sokağa indi: Savaş meydanında karşımıza çıkın

Japonya'nın Kumamoto ve Kagoshima eyaletlerinde dün görülen şiddetli yağışın ardından meydana gelen sel felaketinin bilançosu netleşmeye başladı. Kuma Nehri'nin taşması sonucu bölgedeki birçok yapının sular altında kaldığını açıklayan yerel otoriteler, en az 16 kişinin hayatını kaybettiğini doğruladı. Kayıp 13 kişiyi arama çalışmalarının pazar günü itibariyle sürdüğü belirtildi.

ŞİDDETLİ YAĞIŞ FELAKETE NEDEN OLDU

Japonya'nın Kyushu bölgesinde bulunan Kumamoto ve Kagoshima eyaletlerinde şiddetli yağış nedeniyle birçok bölgede sel baskınları ve toprak kaymaları meydana gelmiş, Kuma Nehri başta olmak üzere akarsuların taşması sonucu binlerce ev sular altında kalmıştı. Çevre eyaletlerden 450 kurtarma personeli ile 120 polis arama ve kurtarma çalışmalarına katılmak üzere afet bölgesine gönderilirken, Japonya Başbakanı Shinzo Abe de 10 bin Japonya Öz Savunma Kuvvetleri (SDF) personelinin bölgeye sevk edilmesi talimatı vermişti. 200 bini aşkın bölge sakinine yönelik tahliye emri yayınlanan felaketin ardından bölgedeki birçok ev elektriksiz kalmıştı.

Dün gece boyunca süren arama kurtarma çalışmaları bugün de devam ediyor.

(Burak Ersoy/İHA)

Japonya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.07.2020 09:32 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Japonya'daki sel felaketinde 16 kişi hayatını kaybetti, 13 kişi kayıp - Son Dakika

Son Dakika

09:34 Trabzon'da şehrin farklı noktalarında görülen yılanlar halkı korkuya sevk etti 09:34 Prof. Dr. Mehmet Ceyhan: Vakalardaki azalışın durmasında süper bulaştırıcılar rol oynuyor 00:14 Ailesiyle birlikte evinde oturan şahıs başından vuruldu 21:58 Didem Soydan cesur fotoğraflarına bir yenisini daha ekledi! Sokakta transparan kıyafetiyle poz verdi 20:21 Alman medyası açık açık yazdı: Türkiye'ye yönelik seyahat uyarılarının arkasında sağlık endişeleri yok 18:12 Utrecht, Galatasaraylı eski futbolcu Sneijder'e 1 yıllık sözleşme önerdi 14:28 Havai fişek fabrikasındaki patlamada depo sahiplerinin hayatlarını bir bardak su kurtardı 13:28 Koronavirüs salgını nedeniyle Halkbank tarafından esnafa verilen kredi desteği 17 milyar lirayı aştı 12:55 İspanya'da Zoom toplantısında çıplak görüntülenen belediye meclis üyesi istifa etti 12:43 Acun Ilıcalı dede oldu! Banu Ilıcalı ilk bebeği Begüm'ü kucağına aldı 12:19 Zeynep Beşerler'den sevgilisini dövdüğü söylenen Ozan Güven'e destek 11:37 Selçuklu döneminden günümüze kadar gelen Konya'nın eşsiz lezzetlerinden fırın kebabı damak çatlatıyor 11:20 Ünlü sunucu Kelly Brook'tan cinsel ilişki itirafı: Yaş ilerledikçe daha iyi oluyor 09:27 En çok bilinen koronavirüs belirtileri yaz aylarıyla birlikte değişti 09:17 Savcılık, Ecrin bebeğin ölümünde 'ihmali bulunan' üvey babaannenin 25 yıl hapsini istedi
4 yaşındaki çocuğun 12'nci kattan düşme anı kamerada! İkizi de geçen yıl hayatını kaybetmiş
15:15
Erdoğan canlı yayında Bakan Dönmez'e çıkıştı: Müsaade edin de konuşmamı yapayım
15:12
Malatya'da bir kayısının üzerinde Arapça "Allah" yazısı
14:52
ABD'de "Black Panther" isimli grup silahlanıp sokağa indi: Savaş meydanında karşımıza çıkın
14:29
Sıla'nın Karanfil şarkısına "sigara" yasağı! Klip yayından kaldırıldı
13:50
Göztepe'de teknik direktör İlhan Palut görevinden istifa etti ancak yönetim kabul etmedi
13:46
Altın rekor kırarken uzman isimden net mesaj: Bu dönemlerde gümüşün kazancı altından daha fazla
13:35
İstanbul'a usulsüz taşınan yüzlerce kilogram tulum peynirine el konuldu
12:43
İki kardeş, yolunu kestiği emekli polisi baltayla saldırarak öldürdü
12:00
Salgın sürecinde vatandaşın en başarılı bulduğu bakan, Koca oldu! İkinci sırada sürpriz var
11:02
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.07.2020 15:48:09. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Japonya'daki sel felaketinde 16 kişi hayatını kaybetti, 13 kişi kayıp - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]