Japonya'daki sel felaketinde can kaybı 52'ye yükseldi

Tuba KARA, (DHA)- Japonya'daki sel felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısı gün geçtikçe artıyor. Son paylaşılan verilere göre can kaybı 52'ye yükseldi.

Japonya'nın güney batısındaki Kumamoto ve Kagoshima eyaletlerinde, geçen Cumartesi başlayan şiddetli yağışın neden olduğu sel felaketinde, su baskınları ve toprak kaymalarında hayatını kaybedenlerin sayısı 52'ye yükseldi. Kayıp 12 kişiyi arama çalışmalarının da devam ettiği belirtilirken, 2 kişinin durumunun ağır olduğu bildirildi. Heyelan nedeniyle oluşan çamurun arama çalışmalarını güçleştirdiği belirtildi.

YAĞIŞ UYARISI DEVAM EDİYOR

Japonya Meteoroloji Ajansı, Fukuoka, Saga ve Nagasaki eyaletlerinde şiddetli yağmur beklendiğini duyurarak acil durum uyarısında bulundu. Yetkililer felaket bölgesinde yaşayanların güvenli bölgelere tahliyesinin sürdüğünü bildirdi. Arama kurtarma ve tahliye çalışmalarına ordu birlikleri ve polislerin de katıldığı ifade edildi.