- Japonya'daki sel felaketinde ölü sayısı 57'ye yükseldi- 16 kişi kayıp, arama kurtarma çalışmaları... - Son Dakika

- Japonya'daki sel felaketinde ölü sayısı 57'ye yükseldi- 16 kişi kayıp, arama kurtarma çalışmaları...

- Japonya'daki sel felaketinde ölü sayısı 57'ye yükseldi 16 kişi kayıp, arama kurtarma çalışmaları sürüyor Japonya'da cumartesi başlayan şiddetli yağışın neden olduğu sel felaketinde ölü sayısı 57'ye yükseldi.

- Japonya'daki sel felaketinde ölü sayısı 57'ye yükseldi

Son Dakika: Süper Lig'de 2020-21 sezonu 11 Eylül 2020'de başlayacak
Bilim Kurulu, Bakan Koca başkanlığında toplandı! Masada Kurban Bayramı tedbirleri var
ABD'de Asya kökenli aileye ırkçı tacizde bulunan Solid8 şirketinin CEO'su restorandan kovuldu

16 kişi kayıp, arama kurtarma çalışmaları sürüyor

TOKYO - Japonya'da cumartesi başlayan şiddetli yağışın neden olduğu sel felaketinde ölü sayısı 57'ye yükseldi. Kayıp 16 kişiyi arama çalışmaları sürerken, bugün de birçok bölge için sel ve toprak kayması uyarısı yapıldı. Yoğun yağış nedeniyle nehirler taşarken, birçok yapı sular altında kaldı.

Japonya'nın Kyushu bölgesinde cumartesi başlayan şiddetli yağışın neden olduğu sel felaketinde ölü sayısı artıyor. Dün Oita, Fukuoka, Nagasaki ve Saga eyaletleri başta olmak üzere sel ve heyelanlardan etkilenen bölgelerde devam eden arama ve kurtarma çalışmalarının ardından felaketin beşinci gününde hayatını kaybedenlerin sayısının 57'ye yükseldiği açıklandı. Kayıp 16 kişiyi arama çalışmaları sürerken, 2 kişinin ise sağlık durumunun ciddi olduğu bildirildi. Öte yandan şiddetli yağışın bu sabah itibariyle Gifu ve Nagano eyaletlerinin bazı bölgelerinde etkili olacağını açıklayan Japonya Meteoroloji Ajansı sel ve toprak kaymalarına karşı uyardı.

Öğle itibariyle Gifu Eyaleti'ndeki bazı köylerde toprak kaymaları meydana geldiği bildirilirken, nehirlerin taşması sonucu birçok yapı sulara teslim oldu. Ayrıca toprak kaymaları nedeniyle bazı yolların çöktüğü öğrenildi.

Takviye SDF personeli gönderildi

Japonya Savunma Bakanlığı ise selden en fazla etkilenen bölge olan Kumamoto eyaleti başta olmak üzere, afet bölgelerine gönderilen Japonya Öz Savunma Kuvvetleri personeli sayısının 10 binden 20 bine çıkarıldığını duyurdu. Komşu eyaletlerden gönderilen arama kurtarma ekiplerinin de çalışmalara destek verdiği kaydedildi.

Olağanüstü afet ilan edilecek

Japonya Başbakanı Shinzo Abe de, Perşembe gününe dek bazı bölgelerde şiddetli yağışların devam etmesi konusunda uyarıda bulunarak hükümetin felaketle başa çıkmak için elinden geleni yapacağını söyledi. Abe ayrıca felaketin "olağanüstü afet" ilan edilmesi için çalışmaları hızlandırma talimatı verdi. Bu sayede afetzedelere ek mali yardım sağlanması bekleniyor.

Japonya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.07.2020 11:07 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel - Japonya'daki sel felaketinde ölü sayısı 57'ye yükseldi- 16 kişi kayıp, arama kurtarma çalışmaları... - Son Dakika
YORUMLAR

Son Dakika

15:45 Hız limitini aşan sürücünün gösterdiği korkunç gerekçe cezadan yırtmasını sağladı 15:21 "Aşk 101'deki Osman eşcinsel olarak kurgulandı" diyen Mahir Ünal'a dizi oyuncusu Kubilay Aka'dan cevap 15:00 Polise maskesiz yakalanan vatandaş, ceza kesilince kendisini tokatladı 14:55 Aldığı kilolardan dolayı eleştirilerin hedefi olan fenomen Duygu Özaslan bilinmeyen hastalığını itiraf etti 14:47 Kaptanlık pazubendini takmayan Hasan Ali Kaldırım'dan açıklama: Kolumu rahatsız ettiğinden çıkardım 14:03 Oyunculuk hayaliyle evden kaçan genç kızın başına gelmeyen kalmadı! Sokaklarda kaldı, taciz edildi, bıçaklandı 13:50 Sevgilisinin arkadaşıyla yatakta basılan eski manken için mahkemeden zorla getirilme kararı 13:14 Kocasını minibüste başka kadınla yarı çıplak halde basan kadın, öfkeden deliye döndü 12:00 Bakan Albayrak ve ailesine hakaret eden zanlının mahkemedeki ifadesi ortaya çıktı: İroni yapmak istemiştim 11:38 Starbucks'ta Müslüman kadına ayrımcılık: Bardağına "Ayşe" yerine "DEAŞ" yazdılar 11:14 Adana'da berber kalfası, dün tıraş ettiği müşterisi tarafından kurşun yağmuruna tutuldu 10:45 Yüzlerce tatilciye "helal otel" şoku! Ödeme yaptıkları otelin konseptinin değiştiğini öğrendiler 09:58 Fenomen Duygu Özaslan'ın selülitli bikinili pozları sosyal medyada gündem oldu 21:59 Maçta rakibiyle çarpışan rugby oyuncusu Sia Soliola'nın, kafatası kırıldı 19:27 Aydın'da bir vatandaş "Tapulu malım" dediği yolu, ulaşıma kapattı
Son Dakika: Süper Lig'de 2020-21 sezonu 11 Eylül 2020'de başlayacak
17:27
Bilim Kurulu, Bakan Koca başkanlığında toplandı! Masada Kurban Bayramı tedbirleri var
17:07
ABD'de Asya kökenli aileye ırkçı tacizde bulunan Solid8 şirketinin CEO'su restorandan kovuldu
17:04
Son Dakika: Yükselişini sürdüren gram altın 400 lira seviyesini gördü
16:41
Seçim anketlerindeki AK Parti oranına hükümet kanadından yanıt geldi: Oy kaybı söz konusu değildir
16:34
Mardin Büyükşehir Belediyesi'ndeki birçok üst düzey yönetici yolsuzluk ve usulsüzlük sebebiyle görevden alındı
16:30
Koronavirüs denetiminde polisi gören vatandaşlar, sosyal mesafe düzenine geçmesi ilginç anlara sahne oldu
16:26
40 günlük bebeğini, eşini ve üvey kızını bıçaklayan baba, hakim karşısında çark etti
16:19
Domagoj Vida'nın menajeri, Beşiktaş'a 11 milyon TL'lik ihtarname gönderdi
16:18
Eski Survivor yarışmacısı Mert Öcal, Cemal Can'ı şampiyon yapmak için harekete geçti
15:56
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.07.2020 17:52:50. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: - Japonya'daki sel felaketinde ölü sayısı 57'ye yükseldi- 16 kişi kayıp, arama kurtarma çalışmaları... - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]