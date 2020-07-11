Japonya'daki sel felaketinde ölü sayısı 63'e yükseldi, 16 kişi kayıp - Son Dakika

Japonya'daki sel felaketinde ölü sayısı 63'e yükseldi, 16 kişi kayıp

Japonya'nın Kyushu bölgesinde etkili olan şiddetli yağışın neden olduğu sel felaketinde bir hafta geride kalırken, ölü sayısı 63'e yükseldi.

Japonya'nın Kyushu bölgesinde etkili olan şiddetli yağışın neden olduğu sel felaketinde bir hafta geride kalırken, ölü sayısı 63'e yükseldi. Kayıp 16 kişiyi arama çalışmaları ise devam ediyor.

Bahçeli'den Orhan Pamuk'a Ayasofya tepkisi: Her zerresi dikenle sarılmış Pamuk
Son dakika: Türkiye'nin en yüksek köprüsü olan Botan Çayı Beğendik Köprüsü açılıyor
Valentina Sampaio, Sports Illustrated'in mayo sayısında yer alan ilk trans model oldu


Japonya'da geçtiğimiz hafta Cumartesi Kyushu bölgesinde başlayan şiddetli yağışın neden olduğu sel ve toprak kaymalarında bilanço gün geçtikçe ağırlaşıyor. Yerel otoritelerden edinilen bilgilere göre, felaketin yedinci gününde ölü sayısı 63'e yükseldi. Kayıp 16 kişiyi arama çalışmalarının aralıklarla süren şiddetli yağmura rağmen devam ettiği belirtilirken, Japonya Arazi Bakanlığının verileri ise zararın boyutunu gözler önüne serdi. 10 eyaletteki 92 nehirde taşkın meydana geldiğini açıklayan yetkililer, çoğu Kumamoto eyaletinde olmak üzere 251 bölgede toprak kayması yaşandığını bildirdi.


Zarar büyük


Japonya Tarım Bakanlığı ise Cuma akşamı itibariyle 30 eyalette maddi zarar tespit edildiğini açıkladı. Kumamoto ve Kagoshima eyaletleri başta olmak üzere felaketten etkilenen bölgelerde tarım, ormancılık ve balıkçılık endüstrilerilerinin uğradığı tahmini zararın 110 milyon dolar (yaklaşık 755 milyon lira) olduğu tahmin edilirken, ilerleyen günlerde miktarın artmasından endişe edildiği ifade edildi.


Bugün de yağış bekleniyor


Japonya Meteoroloji Ajansı da başta Kyushu olmak üzere ülkenin farklı kesimlerinde bugün de şiddetli yağış beklendiğini duyurdu. Kumamoto, Saga, Oita, Miyazaki, Tokushima, Gifu ve Akita eyaletleri için toprak kayması uyarıları yapılırken, yetkililer bölge sakinlerini sel baskınlarına karşı hazırlıklı olmaya çağırdı. - TOKYO

Japonya, Dünya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.07.2020 10:21 Kaynak: İHA

Son Dakika Dünya Japonya'daki sel felaketinde ölü sayısı 63'e yükseldi, 16 kişi kayıp - Son Dakika Dünya
YORUMLAR

Son Dakika

16:32 Bahçeli'den Orhan Pamuk'a Ayasofya tepkisi: Her zerresi dikenle sarılmış Pamuk 16:28 Son dakika: Türkiye'nin en yüksek köprüsü olan Botan Çayı Beğendik Köprüsü açılıyor 15:57 Valentina Sampaio, Sports Illustrated'in mayo sayısında yer alan ilk trans model oldu 15:37 Francesca Cipriani'den Can Yaman itirafı: Bütün gece bana kur yaptı, sonra da bana cevap vermedi 15:31 Babacan'dan Ayasofya'nın cami olmasına temkinli yorum: Sonuçlarını hep birlikte göreceğiz 15:30 Bartın'da feci kaza! Tankerin altında kalan karayolları işçisinin ayakları koptu 14:54 Dünyaca ünlü sahilimizde "Çok fazla normalleştik" dedirten görüntüler 14:47 Instagram'ı ikiye bölen video! Şeyma Subaşı dans etti, 7 yaşındaki kızı eşyalarını taşıdı 14:06 Emekli hakim, tramvayda 15 yaşındaki kızların fotoğrafını çekerken yakalandı 13:55 Tatil yapan eşi ve kayınvalidesini ziyarete giden adam, çıkan tartışmada anne-kızı öldürdü 13:08 Sokak ortasında sevgilisini öldürdü, polisi görünce kendini vurdu 13:05 Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş: Ayasofya cami olmakla kalmasın, bir mektep bir medrese olsun 12:41 İYİ Partili Lütfü Türkkan'ın kızı Dilara Türkkan tepkiler sonrası sosyal medya hesabını kapattı 12:37 Kaza yapan zırhlı araç takla attı, etrafa altın saçıldı! Ekipler karış karış arıyor 12:35 Bülent Arınç'tan Ayasofya'nın camiye dönüştürülmesine ilişkin yorum: Şükürler olsun
Bahçeli'den Orhan Pamuk'a Ayasofya tepkisi: Her zerresi dikenle sarılmış Pamuk
16:32
Son dakika: Türkiye'nin en yüksek köprüsü olan Botan Çayı Beğendik Köprüsü açılıyor
16:28
Valentina Sampaio, Sports Illustrated'in mayo sayısında yer alan ilk trans model oldu
15:57
Francesca Cipriani'den Can Yaman itirafı: Bütün gece bana kur yaptı, sonra da bana cevap vermedi
15:37
Babacan'dan Ayasofya'nın cami olmasına temkinli yorum: Sonuçlarını hep birlikte göreceğiz
15:31
Bartın'da feci kaza! Tankerin altında kalan karayolları işçisinin ayakları koptu
15:30
Dünyaca ünlü sahilimizde "Çok fazla normalleştik" dedirten görüntüler
14:54
Instagram'ı ikiye bölen video! Şeyma Subaşı dans etti, 7 yaşındaki kızı eşyalarını taşıdı
14:47
Emekli hakim, tramvayda 15 yaşındaki kızların fotoğrafını çekerken yakalandı
14:06
Tatil yapan eşi ve kayınvalidesini ziyarete giden adam, çıkan tartışmada anne-kızı öldürdü
13:55
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.07.2020 16:42:48. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Japonya'daki sel felaketinde ölü sayısı 63'e yükseldi, 16 kişi kayıp - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]