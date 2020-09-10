Japonya'daki sumo güreşçilerini Covid-19 vurdu

Japonya'daki bir sumo güreşi eğitim merkezine bağlı 19 sporcunun korona virüse yakalandığı açıklandı. Takım, pazar günü Tokyo'da başlayacak sonbahar turnuvasından çekilme kararı aldı.

Dünya genelinde yaklaşık 28 milyon kişiye bulaşarak 908 bini aşkın ölüme neden olan Covid-19, bu kez Japonya'daki sumo güreşçilerini vurdu. Japonya Sumo Derneği, Tamanoi Sumo Eğitim Merkezi'ne bağlı 18 sumo güreşçisine korona virüs bulaştığını açıkladı. Geçtiğimiz cumartesi günü eğitim merkezinin bir üyesinde virüs tespit edilmesinin ardından merkeze bağlı çalışan 32 güreşçinin test edildiğini açıklayan yetkililer, profesyonel Japon sumo liginin en yüksek 2. kademesi olan Juryo'da yarışan bir sumo güreşçisi de dahil 18 sporcunun pozitif test edildiğini doğruladı. Böylece merkeze bağlı sporculardan enfekte olanların sayısı 19'a yükselirken, 12 kişinin hafif semptomlarla hastaneye kaldırıldığı, belirti göstermeyen 7 sporcunun ise izole edildiği kaydedildi. Tamanoi Sumo Eğitim Merkezi'nin tüm güreşçilerinin pazar günü Tokyo'da başlayacak sonbahar turnuvasından tedbir amacıyla çekilme kararı aldığı öğrenildi.

Sporcular eğitim merkezlerinde kalıyor

Sumo güreşçilerinin antrenman yaptıkları ve yaşadıkları yer olarak bilinen Sumo Eğitim Merkezleri, Japonca'da "Sumo-beya" olarak adlandırılıyor. Tüm profesyonel sporcular söz konusu merkezlerden birine bağlı olurken, Tokyo'daki Ryogoku bölgesi ve çevresi bu okullara ev sahipliği yapan en ünlü merkez olarak biliniyor. - TOKYO