Japonya'daki tekne kazasında bilanço ağırlaşıyor - Son Dakika
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Japonya'daki tekne kazasında bilanço ağırlaşıyor

29.04.2022 10:01
Japonya'daki tekne kazasında bilanço ağırlaşıyor

Japonya'da geçtiğimiz Cumartesi günü yardım çağrısı gönderdikten sonra ortadan kaybolan ve battığı düşünülen 26 yolcu ve mürettebatlı gezi teknesinde hayatını kaybedenlerin sayısı 14'e yükseldi.

Japonya'da geçtiğimiz Cumartesi günü yardım çağrısı gönderdikten sonra ortadan kaybolan ve battığı düşünülen 26 yolcu ve mürettebatlı gezi teknesinde hayatını kaybedenlerin sayısı 14'e yükseldi.

Japonya'da geçtiğimiz Cumartesi günü meydana gelen 26 yolcu ve mürettebatlı turistik gezi teknesi kazasına can kayıpları artıyor. Hokkaido bölgesindeki Shiretoko Yarımadası açıklarındaki sularda süren arama çalışmalarında 3 kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı. Üzerlerinde can yeleği olan 3 erkek cesedinden ikisinin Shiretoko Burnu'ndaki bir deniz fenerinin 23 kilometre güney-güneydoğusundaki sularda dün 16.30'da bir diğer cansız bedenin ise aynı bölgede 18.15 civarında bulundu. Son gelişme ile birlikte Kazu-1 adlı teknenin yolcuları arasından hayatını kaybedenlerin sayısı 14'e yükseldi. Kayıp olan 12 kişi ve battığı değerlendirilen tekne enkazını arama çalışmaları ise sürüyor.

Yardım isteyip ortadan kaybolmuştu

19 tonluk Kazu-1 adlı turistik gezi teknesi geçtiğimiz Cumartesi günü 13: 15 sularında su aldığını belirterek yardım çağrısı gönderdikten sonra ortadan kaybolmuş, 2 çocuk dahil 26 yolcu ve mürettebatı bulunan tekneyi aramak için ekipler seferber olmuştu. Bölgedeki bir balıkçılık kooperatifinden yapılan açıklamada ise, kazanın olduğu gün şiddetli rüzgar ve dev dalgaların gözlendiği, bu nedenle tüm balıkçıların önlem olarak erkenden limana döndüğü belirtilmişti. Kayıp teknenin bağlı bulunduğu şirket ise ihmal iddiaları nedeniyle tepki toplamıştı. - TOKYO

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Cumartesi, Japonya, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Japonya'daki tekne kazasında bilanço ağırlaşıyor - Son Dakika


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