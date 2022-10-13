Japonya'daki tema park USJ yakınlarında insan kemikleri bulundu - Son Dakika
Üye Girişi

Japonya'daki tema park USJ yakınlarında insan kemikleri bulundu

13.10.2022 06:46
Japonya'daki tema park USJ yakınlarında insan kemikleri bulundu

Japonya'daki tema park Universal Studios (USJ) yakınlarında insana ait kemik parçaları bulunduğu bildirildi.

Japonya'daki tema park Universal Studios (USJ) yakınlarında insana ait kemik parçaları bulunduğu bildirildi.

Osaka'daki USJ tema parkında bir çalışan, park yerleşkesinin batısını çevreleyen yoldaki fundalıkta insan kemikleri buldu.

Emniyet yetkilileri, kafatası parçaları olduğu tahmin edilen ve cinsiyet tespiti yapılamayan kemiklerin kime ait olduğunu ve ölüm sebebini araştıracak.

Osaka kentinde Yodo Nehri'nin yer aldığı Konohana bölgesinde yer alan USJ, ülkenin popüler turizm noktaları arasında gösteriliyor.

2001'de 540 bin metrekare alanda hizmete giren eğlence parkı, ABD dışında açılan ilk Universal Studios olarak tanınıyor.

YORUMLAR
500
Rusya'dan Japonya'ya tatbikat tepkisi Rusya'dan Japonya'ya tatbikat tepkisi Japon hükümeti, 'spekülatif yen' hareketlerine müdahalesini sürdürebileceğini bildirdi Japon hükümeti, 'spekülatif yen' hareketlerine müdahalesini sürdürebileceğini bildirdi Japonya'da Kişida ve kabinesini beğenmeyenlerin oranı beğenenleri ilk kez geçti Japonya'da Kişida ve kabinesini beğenmeyenlerin oranı beğenenleri ilk kez geçti
Kaynak: AA

Universal, Japonya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Japonya'daki tema park USJ yakınlarında insan kemikleri bulundu - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
11:47 Etiler'de bir restorandan skandal iş ilanı: Kavga etmekten çekinmeyecek, sabıkalı vale arıyoruz
11:28 Sivas'ta 2 çocuklu çift, yatak odasında başlarından tabancayla vurulmuş halde bulundu
11:20 Popstar yarışmacısı maneviyata yöneldi! Tesettüre girerek adını değiştirdi
11:14 Genç kızın 9 bin liraya kiraladığı ev görenleri şaşırttı
11:03 Oğlunu öldüren babadan savunma: Kendimi korumak için yaptım
11:03 Güne yatay seyirle başlayan gram altın 999 liradan alıcı buluyor
11:01 Acun Ilıcalı, Fenerbahçe'den o ismi istedi! Bu kez futbolcu değil
11:04 Otomobilini iPhone ile takas etti: Alacak gücüm yoktu
10:57 Samsun'da arazi anlaşmazlığı tartışmasında engelli adam ve eşini sokak ortasında taşlayarak hastanelik ettiler
10:57 Astana'daki zirveye saatler kala Putin'in Yardımcısı Uşakov'dan açıklama: Erdoğan'ın, Putin'e 'arabuluculuk' teklif etmesini bekliyoruz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.10.2022 11:54:59. #1.11#
SON DAKİKA: Japonya'daki tema park USJ yakınlarında insan kemikleri bulundu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement