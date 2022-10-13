Emniyet yetkilileri, kafatası parçaları olduğu tahmin edilen ve cinsiyet tespiti yapılamayan kemiklerin kime ait olduğunu ve ölüm sebebini araştıracak.

Kaynak: AA

Universal, Japonya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Japonya'daki tema park USJ yakınlarında insan kemikleri bulundu - Son Dakika

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