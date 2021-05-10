Son dakika haberi! Japonya'daki Türk izleri belgesel oldu - Son Dakika

KÜLTÜR ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü'nün desteği ile Japonya ve Türkiye arasında tarih boyunca süren ilişkilerin tüm boyutu ve Japonya'daki Türk izleri belgesel oldu. Çalışmaları 2 yıl süren ve "Japonya'da Türk İzleri" adı verilen belgeselin yönetmenliğini Umut Mete Soydan yaptı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü'nün desteği ile Japonya ve Türkiye'de gerçekleştirilen çekimler ve tarih araştırması ile Japonya'daki Türk izleri belgesel oldu. 45 dakikalık belgesel, Türkçe - İngilizce ve Japonca dillerinde yayınlanacak. Belgesel için Türkiye ve Japonya'da iki farklı gala gösteriminin yapılması planlanıyor. "Japonya'da Türk İzleri" belgeseli, bu konuda yapılmış ilk belgesel film olma özelliği de taşıyor.

Belgeselin yapım ekibinde uzman isimler de yer aldı. Görüntü Yönetmenliği Emre Küçükosman tarafından yapılan belgeselde, Türkiye'den ve Japonya'dan drone görüntüleri, dublajda ise Türkiye'nin önemli ve tanıdık dublaj sanatçıları yer aldı.