Son Dakika Haberleri: Japonya'daki Volkan Yeniden Harekete Geçti

Japonya'daki Volkan Yeniden Harekete Geçti

1 saat önce

Japonya'nın Kuchinoerabujima Adası'ndaki volkan yeniden faaliyete geçti.

Japonya'daki Volkan Yeniden Harekete Geçti, System.String[]
Japonya'nın Kuchinoerabujima Adası'ndaki volkan yeniden faaliyete geçti. Japon Meteoroloji Ajansı tarafından yapılan açıklamada, Japonya'nın Sumi Adaları'na ait Kuchinoerabujima Adası'ndaki Shindake volkanının yeniden harekete geçerek kül ve duman püskürttüğü belirtildi. Volkanın püskürttüğü küllerin, 2 kilometre uzaklıktaki yerleşim bölgesine ulaşmadığı, maddi hasar ve can kaybı yaşanmadığı bildirildi. Adadaki yaklaşık 80 kişinin bir sığınağa tahliye edildiği, ancak birkaç saat sonra ada sakinlerinin evlerine döndüğü belirtildi. Yaklaşık 150 nüfuslu adadaki volkan en son Mayıs 2015'te harekete geçmişti. Ada sakinleri 12 kilometre uzaklıktaki Yakuşima Adası'na tahliye edilmişti.

(İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.01.2019 10:41 Kaynak: İHA

Sumi, Japon, Japonya, Güncel
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