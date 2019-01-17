Japonya'daki Volkan Yeniden Harekete Geçti

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Son Dakika! Kılıçdaroğlu, Man Adası İddiaları ile İlgili Erdoğan'a Karşı Kaybettiği 1 milyon 369 bin Liralık Tazminatı Yatırdı