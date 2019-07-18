Son Dakika Haberleri: Japonya'daki yangında ölenlerin sayısı 25'e yükseldi (4)
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Japonya'daki yangında ölenlerin sayısı 25'e yükseldi (4)

31 dakika önce

Japonya'da animasyon stüdyosunda çıkan yangında ölenlerin sayısı 25'e yükselirken; yaralıların sayısı 36 olarak belirlendi.

Japonya'daki yangında ölenlerin sayısı 25'e yükseldi (4), System.String[]
Japonya'da animasyon stüdyosunda çıkan yangında ölenlerin sayısı 25'e yükselirken; yaralıların sayısı 36 olarak belirlendi.
Kyoto şehrindeki 'Kyoto Animasyon' isimli animasyon stüdyosunda çıkan yangında ölenlerin sayısı 25'e yükselirken; 36 yaralının olduğu belirtildi. Stüdyonun başkanı son zamanlarda bazı rahatsız edici tehdit e-mailleri aldıklarını söyledi.
Kyoto Animasyon, 1981'den bu yana faaliyette ve dünya çapında eleştirel beğeni topladı.

Görüntü Dökümü
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-Yangının görüntüsü
-Yangında yükselen dumanlar

DGS Saati: 09.37 Tarihi 18.07.2019 - Haber Kodu : 190718019


Japonya, Kyoto, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.07.2019 02:49 Kaynak: DHA
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