Japonya'daki yangında ölenlerin sayısı 25'e yükseldi (4)
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Japonya'da animasyon stüdyosunda çıkan yangında ölenlerin sayısı 25'e yükselirken; yaralıların sayısı 36 olarak belirlendi.
Japonya Haber Yayın Tarihi: 18.07.2019 02:49 Kaynak: DHA
'da animasyon stüdyosunda çıkan yangında ölenlerin sayısı 25'e yükselirken; yaralıların sayısı 36 olarak belirlendi. Kyoto
şehrindeki 'Kyoto Animasyon' isimli animasyon stüdyosunda çıkan yangında ölenlerin sayısı 25'e yükselirken; 36 yaralının olduğu belirtildi. Stüdyonun başkanı son zamanlarda bazı rahatsız edici tehdit e-mailleri aldıklarını söyledi.
Kyoto Animasyon, 1981'den bu yana faaliyette ve dünya çapında eleştirel beğeni topladı.
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