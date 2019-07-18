Japonya'daki yangında ölenlerin sayısı 33'e yükseldi (5)
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Japonya'da animasyon stüdyosunda çıkan yangında ölenlerin sayısı 33'e yükselirken; yaralıların sayısı 36 olarak belirlendi.
Japonya Haber Yayın Tarihi: 18.07.2019 04:13 Kaynak: DHA
'da animasyon stüdyosunda çıkan yangında ölenlerin sayısı 33'e yükselirken; yaralıların sayısı 36 olarak belirlendi.
Kyoto şehrindeki 'Kyoto Animasyon' isimli animasyon stüdyosunda çıkan yangında ölenlerin sayısı 33'e yükselirken; 36 yaralının olduğu belirtildi. Yangının kundaklama sonucu çıktığı; gözaltına alınan şüphelinin ise yangın öncesi binaya girerek 'geberin' diye bağırdığı iddia edildi. Ayrıca, stüdyonun başkanı son zamanlarda bazı rahatsız edici tehdit e-mailleri aldıklarını söyledi.
Yangın anında binada 70 kişinin bulunduğu bildirildi.
Kyoto Animasyon, 1981'den bu yana faaliyette ve dünya çapında eleştirel beğeni topladı.
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