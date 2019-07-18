Son Dakika Haberleri: Japonya'daki yangında ölenlerin sayısı 33'e yükseldi (5)
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Japonya'daki yangında ölenlerin sayısı 33'e yükseldi (5)

3 saat önce

Japonya'da animasyon stüdyosunda çıkan yangında ölenlerin sayısı 33'e yükselirken; yaralıların sayısı 36 olarak belirlendi.

Japonya'daki yangında ölenlerin sayısı 33'e yükseldi (5), System.String[]
Japonya'da animasyon stüdyosunda çıkan yangında ölenlerin sayısı 33'e yükselirken; yaralıların sayısı 36 olarak belirlendi.

Kyoto şehrindeki 'Kyoto Animasyon' isimli animasyon stüdyosunda çıkan yangında ölenlerin sayısı 33'e yükselirken; 36 yaralının olduğu belirtildi. Yangının kundaklama sonucu çıktığı; gözaltına alınan şüphelinin ise yangın öncesi binaya girerek 'geberin' diye bağırdığı iddia edildi. Ayrıca, stüdyonun başkanı son zamanlarda bazı rahatsız edici tehdit e-mailleri aldıklarını söyledi.

Yangın anında binada 70 kişinin bulunduğu bildirildi.

Kyoto Animasyon, 1981'den bu yana faaliyette ve dünya çapında eleştirel beğeni topladı.


Japonya, Kyoto, Dünya

Haber Yayın Tarihi: 18.07.2019 04:13 Kaynak: DHA
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