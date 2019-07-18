Japonya'daki yangında ölü sayısı 16'ya yükseldi (3)

Kyoto kentindeki 'Kyoto Animasyon' isimli animasyon stüdyosunda çıkan yangında, hayatını kaybedenlerin sayısı 16'ya yükseldi. Çok sayıda kişinin de yaralı olduğu; hayatını kaybedenlerin sayısının artabileceği belirtildi.
Ayrıca, yerel medyada yer alan haberde, 'kundaklama' şüphesiyle gözaltına alınan şüphelinin, yangından önce stüdyo binasına girerek "Geberin" diye bağırdığı iddia edildi.
Görüntü Dökümü
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-Yangının görüntüsü
-Yangında yükselen dumanlar
DGS Saati: 09.37 Tarihi 18.07.2019 - Haber Kodu : 190718019