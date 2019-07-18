Japonya'daki yangında ölü sayısı 16'ya yükseldi (3)
3 saat önce
Japonya'da animasyon stüdyosunda çıkan yangında ölü sayısı 16'ya yükseldi.
Japonya Haber Yayın Tarihi: 18.07.2019 12:25 Kaynak: DHA
'da animasyon stüdyosunda çıkan yangında ölü sayısı 16'ya yükseldi. Ölü sayısının artabileceği belirtiliyor.
Kyoto kentindeki 'Kyoto Animasyon' isimli animasyon stüdyosunda çıkan yangında, hayatını kaybedenlerin sayısı 16'ya yükseldi. Çok sayıda kişinin de yaralı olduğu; hayatını kaybedenlerin sayısının artabileceği belirtildi.
Ayrıca, yerel medyada yer alan haberde, 'kundaklama' şüphesiyle gözaltına alınan şüphelinin, yangından önce stüdyo binasına girerek "Geberin" diye bağırdığı iddia edildi.
Yargıtay, mali müşavir cinayetinde karısına ve sevgilisine verilen cezayı bozdu Osmaniye'de sahte içkiden zehirlenen genç hayatını kaybetti Kaçak göçmenleri taşıyan minibüs takla attı: Çok sayıda ölü ve yaralı var Arkadaşını tüfekle başından vurarak öldüren katil zanlısı, olay sonrası düğüne gittiğini söyledi