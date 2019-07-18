Son Dakika Haberleri: Japonya'daki yangında ölü sayısı 16'ya yükseldi (3)
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Japonya'daki yangında ölü sayısı 16'ya yükseldi (3)

3 saat önce

Japonya'da animasyon stüdyosunda çıkan yangında ölü sayısı 16'ya yükseldi.

Japonya'daki yangında ölü sayısı 16'ya yükseldi (3), System.String[]
Japonya'da animasyon stüdyosunda çıkan yangında ölü sayısı 16'ya yükseldi. Ölü sayısının artabileceği belirtiliyor.

Kyoto kentindeki 'Kyoto Animasyon' isimli animasyon stüdyosunda çıkan yangında, hayatını kaybedenlerin sayısı 16'ya yükseldi. Çok sayıda kişinin de yaralı olduğu; hayatını kaybedenlerin sayısının artabileceği belirtildi.

Ayrıca, yerel medyada yer alan haberde, 'kundaklama' şüphesiyle gözaltına alınan şüphelinin, yangından önce stüdyo binasına girerek "Geberin" diye bağırdığı iddia edildi.


Japonya, Kyoto, Dünya

Haber Yayın Tarihi: 18.07.2019 12:25 Kaynak: DHA
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