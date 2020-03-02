Japonya'daki yolcu gemisinden 1 kişi daha hayatını kaybetti - Son Dakika

Japonya'da korona virüsü nedeniyle daha önce karantinaya alınan yolcu gemisinden 1 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle ülke genelindeki ölü sayısı 13'e yükselirken, toplam vaka sayısı ise 961'e ulaştı.



Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve hızla dünyaya yayılan korona virüsü nedeniyle ölü sayısı artmaya devam ediyor. Geçtiğimiz ay Japonya'nın Yokohama limanında karantina altına alınan Diamond Princess adlı gemide korona virüsüne yakalanan ve daha sonra tahliye edilerek ülkesine götürülen bir Avustralya vatandaşı, Perth şehrinde tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Son ölüm haberi, karantina gemisi yolcuları arasında yaşanan can kayıplarının sayısını 7'ye çıkardı. Japonya'da gemi dışında gerçekleşen ölüm vakalarının sayısı ise dün Japonya Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamanın ardından 6'ya yükselmişti.



Böylelikle Japonya'da gerçekleşen virüs kaynaklı can kayıplarının sayısı 13'e ulaştı.



Yeni vakalar



Japonya'dan bildirilen yeni korona virüsü vakaları da ülkede şu ana kadar kayıtlara geçen vaka sayısını 961'e taşıdı. Toplam vakaların 705'ini daha önce karantina altına alınan Diamond Princess adlı geminin yolcularının oluşturduğu belirtildi. - TOKYO