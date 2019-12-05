Son Dakika Haberleri: Japonya'dan 120 milyar dolarlık teşvik paketi
Son Dakika Ekonomi Japonya'dan 120 milyar dolarlık teşvik paketi - Son Dakika Ekonomi

Japonya'dan 120 milyar dolarlık teşvik paketi

6 saat önce

Japonya Başbakanı Shinzo Abe, Japonya Hükümeti'nin ekonomik destek amacıyla 120 milyar dolarlık (13 trilyon yen) bir teşvik paketini onaylayacağını duyurdu.

Japonya'dan 120 milyar dolarlık teşvik paketi, System.String[]
Japonya Başbakanı Shinzo Abe, Japonya Hükümeti'nin ekonomik destek amacıyla 120 milyar dolarlık (13 trilyon yen) bir teşvik paketini onaylayacağını duyurdu.

Hükümet yetkilileri ve iktidar milletvekillerine konuşan Abe, söz konusu teşvikin "güçlü" olduğunu söyledi ve felaketlere hazır olmak ve gelecek sene gerçekleştirilecek Tokyo Olimpiyatları sonrasına ekonomik olarak hazır olmak için uygulandığını ekledi.

Teşviki değerlendiren Japonya Merkez Bankası Yönetim Kurulu üyesi Yutaka Harada alınan önlemin ekonomiyi olumlu etkilediğini ve üretim yükselirken işsizliğin son 30 yılın en düşük düzeyine gerilediğini belirtti.

Faizlerin artması durumunda borçlanma taleplerinin azalacağına ve fiyatların düşeceğine işaret eden Harada, bankaların yapısal bir problem olarak borç verebileceğinden fazla kaynak edinmesinin düşük faizlerden daha tehlikeli olduğunu ifade etti.


- İstanbul
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Haber Yayın Tarihi: 05.12.2019 03:18 Kaynak: DHA
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