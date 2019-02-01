Japonya'dan 2020 Olimpiyatlarına Aşırı Sıcak Önlemi

Japonya, 2020 Tokyo Olimpiyatları ve Paralimpik Oyunları'nda sporcuları ve izleyicileri kavurucu yaz sıcağından korumak için özel bir "hava durumu merkezi" kuracak.

Japonya, 2020 Tokyo Olimpiyatları ve Paralimpik Oyunları'nda sporcuları ve izleyicileri kavurucu yaz sıcağından korumak için özel bir "hava durumu merkezi" kuracak.



Japonya'nın ev sahipliğinde gerçekleşecek 2020 Olimpiyatları ve Paralimpik Oyunları için geri sayım sürerken, geçtiğimiz yaz Japonya'da görülen kavurucu sıcakların tekrar yaşanacağından endişe eden olimpiyat organizatörleri bir dizi önlem almaya hazırlanıyor. Normal olimpiyatlarda rutin olarak rüzgar, yağmur, sıcaklık gibi verileri sağlayan hava durumu merkezlerinin aksine Tokyo'da kurulacak özel hava durumu merkezi, ısı verilerine daha fazla önem verecek. Hem sporcuları hem de seyircileri sıcak çarpmasından koruma amacıyla cep telefonu uygulamaları ile bilgi aktarımı yapması planlanan merkezde, sertifikalı hava tahmincileri de dahil olmak üzere yaklaşık 10 kişilik bir kadro görev yapacak. Olimpiyatlar için kurulacak özel hava durumu merkezi, Japonya Meteoroloji Ajansı ile de işbirliği yapacak.



Endişe oluşturan sıcaklar nedeniyle olimpiyat organizatörleri, maraton ve yürüyüş müsabakalarını sabahın erken saatlerinde gerçekleştirmeyi planlıyor. Aşırı sıcaklardan korunmak için dağ bisikleti yarışları ve Rugby müsabakalarının da erkene alınması gündemde.



Aşırı sıcaklar korkutmuştu



Tokyo ve Japonya'nın doğusundaki bölgeler geçtiğimiz Temmuz ayında rekor bir sıcaklık yaşamış, Tokyo'nun kuzeyindeki Kumagaya kentinde sıcaklık 41.1 santigrat dereceye ulaşmıştı. Yaz boyu en az 140 kişi, sıcağa bağlı nedenlerden hayatını kaybetmişti. - TOKYO

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