Japonya'dan 7 ülkeden gelen yabancılara yönelik giriş yasağı - Son Dakika

Japonya hükümeti, Covid-19'un ülkedeki yayılışını engellemek üzere Tayland, Kamboçya, Sri Lanka, Seyşeller, Saint Lucia, Doğu Timor ve Moğolistan'dan gelen yabancılara ülkeye giriş yasağı uygulama kararı aldı.

Covid-19 salgını nedeniyle 2021 yılına ertelenen Tokyo Olimpiyatları ve Paralimpik Oyunları'na sayılı günler kala salgın tedbirlerinin sıkılaştırıldığı Japonya'da hükümet, 7 ülkeyi daha sınır kısıtlamalarının uygulandığı ülkeler arasına ekledi. Yarından itibaren geçerli olacak uygulama kapsamında Japonya'ya varışlarından önceki 14 gün içinde Tayland, Kamboçya, Sri Lanka, Seyşeller, Saint Lucia, Doğu Timor ve Moğolistan'da bulunan yabancıların ülkeye girişinin askıya alınacağı bildirildi. Japon vatandaşları, daimi ikamet statüsüne sahip yabancılar ve aileleri ile özel koşullar altında ülkede ikamet izni bulunanların uygulamadan muaf tutulacağı öğrenildi.

Ayrıca virüsün daha bulaşıcı olduğu belirtilen Hindistan mutasyonuna karşı riskli bölgeler listesine Sri Lanka'nın da eklendiği kaydedildi. Son gelişmelerle birlikte Japonya'nın daha sıkı karantina ve sınır tedbirlerine tabii tuttuğu ülke ve bölgelerin sayısı 159'a yükseldi.

OHAL DEVAM EDİYOR

Japonya'da hükümet 25 Nisan'da ülkenin salgın başından bu yana hayata geçirilen 3. OHAL'ini Tokyo, Osaka, Kyoto ve Hyogo'da yürürlüğe koymuş, 11 Mayıs'ta sona ermesi öngörülen kararın süresi 31 Mayıs'a kadar uzatılarak uygulamaya Aichi ve Fukuoka da eklenmişti. Son olarak ise Hokkaido, Okayama ve Hiroshima'nın da uygulamaya dahil edilmesine karar verilmişti.

Japonya'da Covid-19 vakalarının toplam sayısı dün itibariyle 700 bin 215'e yükselmiş, can kaybı sayısı ise 11 bin 972'ye ulaşmıştı.

(Burak Ersoy/İHA)