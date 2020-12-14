Japonya'dan afet risk azaltımına yönelik Morityus'a 600 milyon yen hibe - Son Dakika

Japonya'dan afet risk azaltımına yönelik Morityus'a 600 milyon yen hibe

14.12.2020 05:29
Japonya'dan afet risk azaltımına yönelik Morityus'a 600 milyon yen hibe, System.String[]

Japonya, Hint okyanusundaki ada ülkesi Morityus'a afet risk azaltımına yönelik 600 milyon yen (5,76 milyon dolar) hibe taahhüdünde bulundu.

Japonya, Hint okyanusundaki ada ülkesi Morityus'a afet risk azaltımına yönelik 600 milyon yen (5,76 milyon dolar) hibe taahhüdünde bulundu.

Afrika turu kapsamında geldiği Morityus'ta Dışişleri Bakanı Motegi Toşimitsu, Başbakan Pravind Jugnauth ve mevkidaşı Nandcoomar Bodha ile görüştü.

Bodha ile düzenlediği basın toplantısında konuşan Motegi, temmuzda karaya oturan yük gemisinden sızan petrolün Morityus sahillerinden arındırılması için Japonya'nın desteğini sürdüreceğini söyledi.

Motegi, "Morityus'un harika doğasına mümkün olduğunca erken kavuşmasını ve Kovid-19 salgınını yenerek elverişli Ekonomi, Son Dakika Ekonomi Haberleri, Ekonomi Son Dakika'>ekonomi ve yaşam şartlarına yeniden erişmesini ümit ediyorum." dedi.

Bu kapsamda, afet risk azaltımına yönelik Morityus'a 600 milyon yen (5,76 milyon dolar) hibenin yanı sıra yerel balıkçılık endüstrisi ile sızıntıda zarar gören mangrovların yeniden canlandırılması için teknik yardım paketi gönderilecek.

Motegi, ikili ticaret ve yatırım fırsatlarını değerlendirmek üzere Şubat'ta Japonya'dan kamu ve özel iş çevrelerinden oluşan heyetin Morityus'u ziyaret edeceğini de söyledi.

Kredi talebi

Kyodo ajansının haberine göre sızıntının yaşandığı sahili gezen Motegi, sızıntının arındırılması ve ekonominin canlandırılmasına yönelik 30 milyar yen (289 milyon dolar) kredi talebinin dikkate alınacağını belirtti.

Morityus'un kredi talebini "olumlu değerlendirildiğini" söyleyen Motegi, "Japonya somut iş birliği yöntemlerinin alternatifsiz hız ve hacimde tam kapsamlı uygulanmasını umuyor." dedi.

Geçen haftadan beri Tunus, Mozambik, Güney Afrika sonrası Afrika turunun son durağı Moriyus'u da ziyaret eden Motegi, "Serbest ve Açık Hint-Pasifik" vizyonuna ilişkin görüş alışverişlerinde bulundu.

1000 tondan fazla sızıntı

Çin'den yola çıkıp Singapur üzerinden Brezilya'ya giden Japon Mitsui OSK firmasınca işletilen Panama bandıralı Wakashio isimli gemi, 25 Temmuz'da resife çarparak karaya oturmuştu.

Bünyesinde 3 bin 800 ton fuel oil, 200 ton dizel yakıt bulunduran geminin 6 Temmuz'da petrol tankının çatlamasıyla 1000 tondan fazla petrol denize sızmıştı.

Tatil beldesi Pointe d'Esny açıklarındaki sızıntının, dünyaca ünlü mercan resiflerine ev sahipliği yapan Morityus'un turizm sektörünü olumsuz etkilediği belirtiliyor.

Mevlüt Çavuşoğlu, Japonya, Afrika, Kredi, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Japonya'dan afet risk azaltımına yönelik Morityus'a 600 milyon yen hibe - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR

Son Dakika

Koronada yeni tehlike! Mutasyona uğrayan virüs aşıyı etkisiz hale getirebilir Hırvat teknik adam Otto Bariç, koronavirüse yenik düştü Trump, Türkiye'ye yaptırımları da içeren yeni savunma bütçesini veto edecek Ebru Polat, derin yırtmaçlı kırmızı elbisesiyle verdiği pozla hayranlarını mest etti Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, Çin'den gelecek aşının arkasındaki tehlikeye dikkat çekti İrem Derici'den eski sevgilileriyle ilgili bomba itiraf: Görünce kuduruyorum Alkol şişede durduğu gibi durmuyor! Koronavirüsün zirve yaptığı şu günlerde İngiliz gençler sosyal mesafeyi unuttu Fox TV'nin iddialı dizisi Çocukluk ekranlara veda ediyor
Bir süredir ÇGHB 2'de görülmeyen Yılmaz Erdoğan, yeni bir film projesi için koltuğunu Eser Yenenler'e devretti Bir süredir ÇGHB 2'de görülmeyen Yılmaz Erdoğan, yeni bir film projesi için koltuğunu Eser Yenenler'e devretti         
00:00
Berrak Tüzünataç, bir sanat çalışması için çıplak şekilde kameranın karşına geçti Berrak Tüzünataç, bir sanat çalışması için çıplak şekilde kameranın karşına geçti         
23:41
ABD Hazine Bakanlığı'na ait çok sayıda gizli veri çalındı! Ulusal Güvenlik Konseyi acil olarak toplandı ABD Hazine Bakanlığı'na ait çok sayıda gizli veri çalındı! Ulusal Güvenlik Konseyi acil olarak toplandı         
22:43
Serenay Sarıkaya'nın tazminat başvurusunu mahkeme reddetti Serenay Sarıkaya'nın tazminat başvurusunu mahkeme reddetti         
22:16
İranlı eski milletvekili Nasıri, Zarif'in Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alan paylaşımını eleştirdi İranlı eski milletvekili Nasıri, Zarif'in Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alan paylaşımını eleştirdi         
21:46
Sahte polis, gerçek sivil polise kimlik sorunca yakalandı Sahte polis, gerçek sivil polise kimlik sorunca yakalandı         
21:15
Milli Eğitim Bakanı Selçuk'tan yüz yüze eğitim ve tablet açıklaması Milli Eğitim Bakanı Selçuk'tan yüz yüze eğitim ve tablet açıklaması         
20:19
Usta oyuncu Gül Onat'tan Acun Ilıcalı'ya 'Sihirli Annem' tepkisi: Gücüme gitti Usta oyuncu Gül Onat'tan Acun Ilıcalı'ya 'Sihirli Annem' tepkisi: Gücüme gitti         
20:03
Türkiye'den Tunus'a 80 milyon dolarlık ANKA-S İHA ihracatı Türkiye'den Tunus'a 80 milyon dolarlık ANKA-S İHA ihracatı         
17:59
Maske takmadığı için polisleri tehdit eden kadına CİMER'den cevap: Boşuna zahmet edip yazma Maske takmadığı için polisleri tehdit eden kadına CİMER'den cevap: Boşuna zahmet edip yazma         
17:56
Kısıtlamada dışarı çıkıp bahane üreten vatandaşın 'Müslüman' sözlerine polisten ders gibi yanıt Kısıtlamada dışarı çıkıp bahane üreten vatandaşın 'Müslüman' sözlerine polisten ders gibi yanıt         
15:32
Ayrılmak istediği erkek arkadaşı tarafından darp edilen genç kadın: 'Seni burada öldüreceğim' diyordu Ayrılmak istediği erkek arkadaşı tarafından darp edilen genç kadın: 'Seni burada öldüreceğim' diyordu         
14:16
Erdoğan'ın verdiği kira müjdesinin detayları ortaya çıktı! Elektrik, su ve doğal gaz faturaları da masada Erdoğan'ın verdiği kira müjdesinin detayları ortaya çıktı! Elektrik, su ve doğal gaz faturaları da masada         
14:04
Sokaktan gelen ses nedeniyle camdan dışarı bakan vatandaş, bir gözünü kaybetti Sokaktan gelen ses nedeniyle camdan dışarı bakan vatandaş, bir gözünü kaybetti         
11:37
2 aylık buzağıya cinsel saldırı, 2 aylık buzağıya cinsel saldırı, "mala zarar verilmedi" gerekçesiyle cezasız kaldı         
11:00
Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'den Minsk Grubu'na ayar: Sizi buraya ben çağırmadım, hadi konuşun, sizi dinliyorum Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'den Minsk Grubu'na ayar: Sizi buraya ben çağırmadım, hadi konuşun, sizi dinliyorum         
10:43
7 yaşındaki kız çocuğu, yaptığı bileklikleri satarak hastaneye tam 157 bin lira bağışladı 7 yaşındaki kız çocuğu, yaptığı bileklikleri satarak hastaneye tam 157 bin lira bağışladı         
21:47
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.12.2020 05:37:54. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Japonya'dan afet risk azaltımına yönelik Morityus'a 600 milyon yen hibe - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei