Japonya'dan "Aramco saldırısında İran bağlantısı doğrulanmadı" açıklaması

Japonya Savunma Bakanı Kono Taro, Suudi Arabistan'ın milli petrol şirketi Saudi Aramco'ya düzenlenen saldırıyla ilgili ABD'nin suçlamalarına hedef olan İran'ın saldırıyla bağlantısının henüz doğrulanmadığını belirtti.

Japonya'nın NHK televizyonuna göre, Tokyo'da gazetecilere açıklama yapan Kono, ülkesinin Saudi Aramco tesislerine düzenlenen saldırıyla ilgili bilgileri diğer ülkelerle değerlendirmeyi sürdürdüğünü ifade etti.

Saldırının Yemen'deki Husiler tarafından üstlenildiğini hatırlatan Kono, ABD'li yetkililerin ortaya attığı iddiaların aksine İran'ın saldırıyla ilişkisinin henüz doğrulanmadığını söyledi.

Kono ayrıca Japonya'nın, müttefiki olarak ABD ile her şeyi konuşabildiğini bununla birlikte İran ve Orta Doğu'daki ülkeler tarafından kendilerine güven duyulduğunu ifade ederek, bölgedeki gerginliği azaltmak için önemli rol oynayabileceklerini dile getirdi.

Saudi Aramco petrol tesislerine saldırı

Suudi Arabistan'ın milli petrol şirketi Saudi Aramco'ya ait iki fabrikaya cumartesi günü yerel saatle 04.00'te SİHA ile saldırı düzenlenmesi sonucu yangın çıktığı açıklanmıştı.

Yemen'deki Husiler, ölen ya da yaralananın olmadığı saldırıyı 10 SİHA kullanarak düzenlediklerini iddia etmişti.

Dünyanın en büyük petrol ihracatçısı olan Suudi Arabistan'ın tesislerine yapılan saldırı nedeniyle ülkenin petrol üretimi günlük 5,7 milyon varil azaldı. Buna bağlı olarak petrol fiyatları yüzde 10 arttı.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, saldırıyı İran'ın düzenlediğini savunarak, "Tüm bu tansiyonu azaltma çağrıları arasında İran şimdi dünyanın enerji arzına eşi görülmemiş bir saldırı başlattı. Saldırıların Yemen'den geldiğine dair bir kanıt yok." ifadelerini kullanmıştı.

Amerikan medyasına konuşan isimleri açıklanmayan bazı yetkililer ise saldırının İran tarafından fırlatılan seyir füzeleri ve SİHA'larla düzenlendiğini iddia etmişti.

Pompeo'nun suçlamalarını reddeden İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif ise, "Azami baskı politikası sonuç vermeyen Bakan Pompeo, azami yalan politikasına başvuruyor." cevabını vermişti.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de, Husiler ile Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) desteğini alan hükümete bağlı güçler arasında çatışmalar yaşanıyor. İran yönetimi ise Yemen'de Husilere destek veriyor.