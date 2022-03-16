Japonya'dan, BAE'ye petrol üretimine "proaktif katkı" yapması çağrısı - Son Dakika

Japonya, Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) petrol üretimine "proaktif katkılar" yapması çağrısında bulundu.

Japonya Başbakanı Kişida Fumio, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Abu Dabi Veliaht Prensi Muhammed bin Zayid Al Nahyan ile yaptığı telefon görüşmesinde ikili ilişkileri ele aldı.

Akabinde düzenlediği basın toplantısında Kişida, görüşmede Al Nahyan ile Rusya'nın Ukrayna'ya açtığı savaş sonrası ham petrol fiyatlarının yükselişini ele aldıklarını söyledi.

Kişida, "Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) üyesi olarak BAE'den 'proaktif katkı' sunmasını talep ettim. Küresel ham petrol piyasalarının istikrarı için BAE'nin varlığı önemli" dedi.

Japon Başbakan, Al Nahyan ile, Rusya-Ukrayna savaşı sonrası ham petrol fiyatlarının istikrara kavuşması için Japonya ve BAE'nin yakın iş birliği yapmasında anlaştıklarını belirtti.