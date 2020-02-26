Japonya'dan Bangladeş'teki Arakanlı Müslümanlara 17 milyon dolar yardım - Son Dakika
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Japonya'dan Bangladeş'teki Arakanlı Müslümanlara 17 milyon dolar yardım

6 saat önce

Japonya, Bangladeş'e sığınan Arakanlı Müslümanlar (Rohingya) için 17 milyon dolar yardım yapacak.

Japonya'dan Bangladeş'teki Arakanlı Müslümanlara 17 milyon dolar yardım, System.String[]

Japonya, Bangladeş'e sığınan Arakanlı Müslümanlar (Rohingya) için 17 milyon dolar yardım yapacak.

Bangladeş'in başkenti Dakka'daki Japonya Büyükelçiliğinden yapılan açıklamada, Japonya'nın bölgede kampların düzenlenmesi, toplulukların güçlendirilmesi, barınakların iyileştirilmesi, çevre yenilemeleri ve çocukların korunmasının yanı sıra su, sağlık önlemleri ve hijyen olanaklarıyla tıbbi hizmet ve eğitim sağlanması gibi konularda bazı uluslararası kuruluşlar aracılığıyla yardımcı olacağı aktarıldı.

Açıklamada, Cox's Bazar kentindeki kamplara sığınan Arakanlı Müslümanları ve bölgedeki ev sahibi toplulukları desteklemek için 17 milyon dolarlık ilave yardımda bulunulacağı belirtildi.

Kararın 30 Ocak'ta alındığı belirtilen açıklamada, söz konusu kuruluşlar arasında Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR), Uluslararası Göç Örgütü (IOM), Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu (UNFPA), Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF), Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO), Birleşmiş Milletler Toplumsal Cinsiyet Eşitliği ve Kadının Güçlendirilmesi Birimi (UNWomen), Dünya Gıda Programı (WFP) ve Japonya Platformunun bulunduğu kaydedildi.

Açıklamada, Japon hükümetinin, Arakanlı Müslümanların Bangladeş'e kitleler halinde sığınmaya başladığı Ağustos 2017'den bu yana yerlerinden olan bu kişilere yardımcı olmaları için uluslararası kuruluşlara ve sivil toplum kuruluşlarına yaklaşık 95 milyon dolar bağışta bulunduğu, söz konusu ilave destekle toplam yardımın yaklaşık 112 milyon dolara ulaştığı vurgulandı.

Arakanlı Müslümanlara etnik temizlik


Myanmar'ın Arakan eyaletinde 2012'de Budistler ile Müslümanlar arasında çatışmalar çıkmış, olaylarda çoğu Müslüman binlerce kişi katledilmiş, yüzlerce ev ve iş yeri ateşe verilmişti. Arakan'daki sınır karakollarına 25 Ağustos 2017'de düzenlenen eş zamanlı saldırıları gerekçe gösteren Myanmar ordusu ve Budist milliyetçiler, kitlesel şiddet eylemleri başlatmıştı.

BM'ye göre, Ağustos 2017'den sonra Arakan'daki baskı ve zulümden kaçıp Bangladeş'e sığınanların sayısı 900 bine ulaştı. Uluslararası insan hakları kuruluşları, yayımladıkları uydu görüntüleriyle yüzlerce köyün yok edildiğini kanıtlamıştı.

BM ve uluslararası insan hakları örgütleri, Arakanlı Müslümanlara yönelik şiddeti "etnik temizlik" ya da "soykırım" olarak adlandırıyor.

Birleşmiş Milletler, Bangladeş, Japonya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.02.2020 11:12 Kaynak: AA
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