Japonya'dan Basra Körfezi'ndeki gerginliği azaltmak için diplomasi çağrısı
58 dakika önce
Japonya Başbakanı Abe Şinzo, Basra Körfezi'nde ABD ile İran arasındaki gerginlikten endişe duyduklarını belirterek, Japonya'nın tansiyonun düşürülmesi için diplomatik çabalarını ısrarla sürdüreceğini söyledi.
Japonya
Başbakanı Abe Şinzo, Basra Körfezi
'nde ABD ile İran
arasındaki gerginlikten endişe duyduklarını belirterek, Japonya'nın tansiyonun düşürülmesi için diplomatik çabalarını ısrarla sürdüreceğini söyledi.
Haber Yayın Tarihi: 28.08.2019 11:15
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