Son Dakika Haberleri: Japonya'dan Basra Körfezi'ndeki gerginliği azaltmak için diplomasi çağrısı
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Japonya'dan Basra Körfezi'ndeki gerginliği azaltmak için diplomasi çağrısı

58 dakika önce

Japonya Başbakanı Abe Şinzo, Basra Körfezi'nde ABD ile İran arasındaki gerginlikten endişe duyduklarını belirterek, Japonya'nın tansiyonun düşürülmesi için diplomatik çabalarını ısrarla sürdüreceğini söyledi.

Japonya'dan Basra Körfezi'ndeki gerginliği azaltmak için diplomasi çağrısı, System.String[]
Japonya Başbakanı Abe Şinzo, Basra Körfezi'nde ABD ile İran arasındaki gerginlikten endişe duyduklarını belirterek, Japonya'nın tansiyonun düşürülmesi için diplomatik çabalarını ısrarla sürdüreceğini söyledi.
Amerika Birleşik Devletleri, Basra Körfezi, Shinzo Abe, Japonya, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 28.08.2019 11:15 
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