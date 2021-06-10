Japonya'dan Belarus'a sembolik yaptırım - Son Dakika

Japonya'da hükümet, muhalif gazeteci Roman Protasevich'i taşıyan uçağın zorla indirilmesine yönelik yaptırım kararı kapsamında Belarus'a ait uçakların Japonya havaalanlarına inişini yasaklarken, iki ülke arasında doğrudan hava trafiği olmadığı için Japonya'nın yaptırımı "sembolik" olarak yorumlandı.

Geçtiğimiz ay muhalif gazeteci Roman Protasevich'i taşıyan bir Ryanair uçağını zorla Minsk'e indiren Belarus'a Japonya'dan yaptırım kararı geldi. Japonya Baş Kabine Sekreteri Katsunobu Kato yaptığı açıklamada, Belarus'a ait havayolları tarafından işletilen uçakların Japonya'ya inmesini yasaklamaya karar verdiklerini söyledi. Kato, Belarus'un eyleminin Uluslararası Sivil Havacılık Sözleşmesi'nin ihlali anlamına gelmesi nedeniyle Japon havayollarına da Belarus üzerinden uçmaktan kaçınmalarını tavsiye edeceklerini ifade etti. "Sivil bir uçağın zorla indirilmesini ve bir yolcunun Belarus makamları tarafından keyfi olarak tutuklanmasını şiddetle kınıyoruz" diyen Kato, tutuklu gazetecinin derhal serbest bırakılması çağrısında bulundu. Japonya'nın adımı, geçtiğimiz hafta Avrupa Birliği'nin (AB) Belarus'a karşı aldığı hava sahası yasağı kararının ardından gelirken, Tokyo ve Minsk arasında doğrudan hava trafiği olmaması nedeniyle Japonya'nın yaptırımı "sembolik" olarak yorumlandı.

Tepkilere neden olmuştu

Belarus makamları 23 Mayıs'ta muhalif gazeteci Roman Protasevich'i taşıyan bir RyanAir uçağını Minsk'e inmeye zorlamış, Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko ise Yunanistan'dan Litvanya'ya giden yolcu uçağında bomba bulunduğuna dair İsviçre'den ihbar geldiğini söylemişti. Belarus'un eylemi, uluslararası kamuoyunda tepkiye neden olmuştu. - TOKYO